Madame Web - pierwsze prognozy box office. Czy w filmie Sony pojawi się Spider-Man?

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Są pierwsze prognozy wyników box office Madame Web. Sprawdźcie, ile może zarobić nowy komiksowy film studia Sony. Poza tym jeden z insiderów odpowiedział na pytanie, czy w produkcji zobaczymy Spider-Mana. Możecie być jednak zawiedzeni jego odpowiedzią.

Madame Web - pierwsze prognozy box office

Wczesne dane ze śledzenia sprzedaży biletów (poprzez BoxOfficePro.com) wskazują na to, że w weekend otwarcia film zarobi od 25 do 35 milionów dolarów. Nie jest to zaskoczenie biorąc pod uwagę fakt, że są to dość mało znane postacie z komiksów, a część widzów wydaje się zmęczona kinem superbohaterskim, co widać między innymi po wynikach Marvels czy Flasha.

Madame Web - czy w filmie pojawi się Spider-Man?

Scooper (osoba zajmująca się przeciekami z branży rozrywkowej) @Cryptic4KQual ma za to informacje na temat tego, czy w Madame Web pojawi się Spider-Man:

Spider-Man jest wspomniany, ale nie tak, jak myślicie. Sony - jesteś tak wielkim rozczarowaniem.

Pamiętajmy jednak, żeby patrzeć na to z przymrużeniem oka - ta informacja to wciąż niepotwierdzona plotka.