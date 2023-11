Madame Web - zwiastun komiksowego widowiska. Superbohaterki ze świata Spider-Mana w akcji

fot. materiały prasowe

Madame Web to nowy film oparty na komiksach Marvela, który nie należy do MCU. Podobnie jak z Venomem i Morbiusem, Sony Pictures korzysta z postaci ze świata Spider-Mana, do których mają prawa. Nie brak tutaj między innymi Spider-Woman, w którą wciela się Sydney Sweeney oraz tytułowej Madame Web, którą gra Dakota Johnson. Widzimy też pozostałe dwie superbohaterki w strojach Pajączków, które są grane przez Isabelę Merced i Celeste O’Connor. Za kamerą stoi S.J. Clarkson.

Madame Web - zwiastun

Wideo o kulisach:

Madame Web - opis fabuły

Cassandra Web jest ratowniczką medyczną pracującą na Manhattanie, który zdobywa umiejętności pozwalające jej widzieć przyszłość. Zmuszony do stawienia czoło odkryciu wydarzeń z przeszłości, nawiązuje relację z trzema młodymi kobietami z potężną przyszłością. Jeśli tylko ją dożyją, bo stały się celem zabójczego wroga.

W oficjalnym opisie czytamy, że zmieniając gatunek z typowego dla komiksowego kina, Madam Web ma opowiedzieć samodzielną genezę jednej z najbardziej enigmatycznych postaci z komiksów Marvela. Studio zapowiada, że to thriller pełny suspensu.

Madame Web - premiera tylko w kinach odbędzie się 16 lutego 2024 roku.