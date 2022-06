Madonna - ta aktorka z Ozark zagra ikonę muzyki pop. Jest decyzja

fot. materiały prasowe

Jak donosi Variety, aktorka Julia Garner dostała propozycję zagrania tytułowej roli w filmie Madonna o ikonie muzyki pop. Ich źródła twierdzą, że po miesiącach castingu Garner stała się faworytką. Według informatorów portalu agenci aktorki i sama zainteresowana chcą tę rolę przyjąć. Garner to przede wszystkim aktorka znana z hitu Ozark oraz niedawnego serialu Netflixa Kim jest Anna?.

Wcześniej informowano, że o role starały się także Florence Pugh (ta ostatecznie poszła do Diuny 2), Alexa Demie, Odessa Young oraz piosenkarki Bebe Rexha i Sky Ferreira. Sam proces castingu był długi i wyczerpujący, bo Madonna oraz producenci chcieli wybrać kogoś, kto świetnie sobie poradzi nie tylko z częścią dramatyczną, ale także będzie dobrze śpiewać i tańczyć.

Madonna - szczegóły

Projekt jest tworzony dla Universal Pictures i opowiada o początkach kariery Madonny. Amy Pascal jest producentką, a Madonna sama stanie za kamerą filmu o swoim życiu.

- Film zawsze będzie skupiać się na muzyce. Muzyka mnie napędzała, a sztuka utrzymywała przy życiu. Jest wiele nieopowiedzianych, inspirujących historii i kto lepiej je opowie niż ja? To ważne, by podzielić się tym, jak moje życie było niczym kolejka górska i zrobić to poprzez mój głos i moją wizję - powiedziała swego czasu Madonna o projekcie.

