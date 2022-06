Joker 2 - kontynuacja oficjalnie ogłoszona. Reżyser zdradza potencjalny tytuł

Fot. Materiały prasowe

Todd Phillips oficjalnie ogłasza, że powstanie Joker 2. Reżyser oraz współscenarzysta filmu opublikował w mediach społecznościowych zdjęcie scenariusza sequela. Ono też zdradza nam tytuł, który na ten moment brzmi: Joker: Folie a deux. Francuski podtytuł odnosi się do medycznego terminu oznaczającego paranoję udzieloną. Jest to stan, w którym osoba blisko związana z chorym zaczyna traktować bezkrytycznie jego paranoicznie myśli. Wydaje się to więc sugestią, że Joker będzie z kimś związany. Czyżby twórcy chcieli wprowadzić do tego świata Harley Quinn? Teorie już krążą w sieci. Czas na spekulacje.

Joker 2 - co wiemy?

Todd Phillips powróci za kamerą. Jest także współautorem scenariusza razem ze Scottem Silverem. Panowie razem również pisali pierwszego Jokera. Jak donosi Deadline, Joaquin Phoenix jeszcze nie podpisał kontraktu, ale to jest formalność. Czytamy, że będzie to bardzo lukratywna umowa dla aktora.

Przypomnijmy, że Joker jest najbardziej dochodowym filmem z wysoką kategorią wiekową R (film niewskazany dla osób poniżej 17 roku życie) w historii. Zebrał 1 mld 74,4 mln dolarów przy budżecie 55 mln dolarów. Do tego produkcja zebrała 11 nominacji do Oscara, osiągając kapitalne recenzje widzów oraz krytyków.

Joker 2 - data premiery nie jest znana.