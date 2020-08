Madonna pracuje nad scenariuszem do filmu wraz ze scenarzystką Juno

fot. materiały prasowe

W czasie pandemii koronawirusa nie mogą odbywać się duże koncerty oraz festiwale muzyczne, gdzie nie może zostać zachowany dystans między publicznością. W wyniku tego wykonawcy nie mogą występować. Taki sam los spotkał Madonnę, wielką gwiazdę muzyki pop. Jednak piosenkarka znalazła sobie zajęcie, które wypełnia jej czas do powrotu na scenę.

Madonna zamieściła na swoim Instagramie minutowe, czarno-białe video, na którym widzimy obok niej scenarzystkę młodzieżowego komediodramatu Juno, Diablo Cody. Razem pracują nad scenariuszem do muzycznego filmu. Możemy usłyszeć, jak Madonna wypytuje o piosenki i muzykę, a także podkreśla ważność szczegółów. Komentują również jej strój z teledysku Like a Virgin, co piosenkarka komentuje w humorystyczny sposób.

W opisie możemy przeczytać o kontuzji, która zmotywowała ją do pracy z Cody. Madonna odniosła się do swojego upadku podczas koncertu w Paryżu pod koniec lutego 2020 roku, w wyniku którego doznała urazu kolana i części ogonowej kręgosłupa. Z tego powodu musiała odwołać dalszą część trasy koncertowej “Madame X Tour”.

Video nie zdradza żadnych szczegółów filmu, ani nawet jego tytułu. Na konkretniejsze informacje musimy jeszcze poczekać.