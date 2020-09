Madonna wyreżyseruje swoją biografię. Scenariusz napisze z laureatką Oscara

fot. materiały prasowe

Madonna zdecydowała się opowiedzieć fanom historię swego życia i wyreżyserować biograficzny film. Scenariusz napisze sama gwiazda wraz z laureatką Oscara, Diablo Cody (Juno, Kobieta na skraju dojrzałości). Produkcja, która powstanie w studiu Universal Pictures, przedstawi drogę, jaką Madonna przeszła, by stać się ikoną muzyki i stylu oraz najlepiej sprzedającą się artystką.

Tytuł nadchodzącej produkcji nie jest jeszcze ustalony, lecz artystka sugerowała, że jej biografia może zostać zatytułowana Live To Tell. Pomimo tego, że na swoim koncie Madonna ma już występy w filmach (Evita, Układ prawie idealny), we własnej produkcji nie zagra głównej roli. Obecnie trwają bowiem poszukiwania młodej aktorki, która mogłaby sportretować fenomenalną piosenkarkę.

Oto, co Madonna powiedziała na temat swojego najnowszego projektu:

Chciałabym ukazać niesamowitą podróż, którą zafundowało mi życie. Podróż artystki, muzyka, tancerki. Istoty ludzkiej, próbującej wytyczyć swą drogę na tym świecie. W filmie skupimy się oczywiście na muzyce. To ona zawsze była moim impulsem do działania, to muzyka i sztuka napędzały mnie to życia. Jest tyle nieopowiedzianych i jednocześnie inspirujących opowieści, a kto może opowiedzieć je lepiej, niż ja?

Piosenkarka nie po raz pierwszy stanie za kamerą. Przypomnijmy, że wcześniej wyreżyserowała chociażby Mądrość i seks. Za produkcję filmu biograficznego Madonny odpowiedzialna będzie Amy Pascal z Pascal Pictures.