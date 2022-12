Magia kina w Multikinie. Zobacz na dużym ekranie zwiastun filmu Avatar: Istota Wody w 3D

fot. materiały prasowe

Multikino już tydzień przed premierę filmu Avatar: Istota Wody daje widzom możliwość poczucia magii kina i chłonięcia wodnych scen z tego filmu. W najbliższy weekend 10 i 11 grudnia w wybranych kinach sieci Multikino w jednej, przygotowanej na tę okazję sali widzowie będą mogli zobaczyć zapętlony zwiastun filmu Avatar: Istota wody w 3D.

Jeżeli wybiorą się w sobotę do Multikina, to przed swoim seansem lub po nim mogą wejść do wskazanej sali i przypomnieć sobie jakie wrażenia daje oglądanie filmu w trójwymiarze. Przy wejściu na salę pracownicy kina będę wydawali okulary do oglądania filmu w 3D. Osoby, którym spodoba się trailer Avatar: Istota Wody wychodząc z pokazu będą mogły zeskanować kod QR i zarezerwować swoje miejsce na seans 3D.

W sobotę (10.12.2022) zwiastun Avatar: Istota Wody 3D będzie można oglądać od 12.00 do 20.00, a w niedzielę (11.12.2022) od 12.00 do 18.00 w Multikinie: Zabrze (sala nr 10), Warszawa Ursynów (sala nr 2), Kraków (sala nr 7), Warszawa Targówek (sala nr 3), Wrocław Pasaż (sala nr 7), Bydgoszcz (sala nr 6), Katowice (sala nr 9), Warszawa Młociny (sala nr 5), Olsztyn (sala nr 9), Rzeszów (sala nr 3), Kielce (sala nr 5), Warszawa Złote Tarasy (sala nr 3), Poznań Stary Browar (sala nr 8), Rybnik (sala nr 6), Pruszków (sala nr 7), Tychy Gemini (sala nr 7).

fot. materiały prasowe

Zobacz także:

Avatar 2 - premiera 16 grudnia 2022 roku w kinach.