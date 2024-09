Gwiazda hitu tego lata zagra w kolejnym horrorze. Tym razem to klasyk z 1992 roku

fot. materiały prasowe

Maika Monroe, która zagrała główną rolę w tegorocznym Kodzie zła, została obsadzona w kolejnym horrorze. Chodzi o remake filmu Ręka nad kołyską z 1992 roku. Aktorka wcieli się w główną antagonistkę. Szczegóły na temat projektu znajdziecie poniżej.

Oryginalny film Ręka nad kołyską opowiada historię Claire, która zatrudnia nianię do swojego drugiego dziecka, by pozostać aktywna zawodowo. Bohaterka jednak nie wie, że kobieta skrywa mroczną tajemnicę i pragnie zemsty. Rodzina szybko znajduje się w śmiertelnym niebezpieczeństwie.

Remake postanowiło zrealizować 20th Century. Michelle Garza Cervera wyreżyseruje film. Micah Bloomberg zajmie się scenariuszem. Maika Monroe ma zagrać główną antagonistkę, czyli nianię. W oryginale wcieliła się w nią Rebecca De Mornay. Inni członkowie obsady na ten moment nie zostali ujawnieni.

Kod zła, w którym Maika Monroe zagrała w tym roku, okazał się hitem w box office. Przekroczył próg 100 milionów dolarów i stał się najlepiej zarabiającym filmem niezależnym 2024 roku. Budżet produkcji jest szacowany na mniej niż 10 milionów dolarów, co oznacza, że zwrócił się z nawiązką. Co więcej, Kod zła przebił takie tytuły jak Mów do mnie i Naznaczony: Rozdział 3, które do tej były najlepiej zarabiającymi niezależnymi horrorami ostatniej dekady.

