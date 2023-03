Mała Syrenka odzwierciedli współczesne kobiety. Książe to tylko "wisienka na torcie”

Disney

Podobnie jak w przypadku oryginalnego filmu animowanego opartego na baśni Hansa Christiana Andersena, Mała Syrenka podążać będzie za zafascynowaną ziemskim światem syreną. Ariel po uratowaniu Księcia Eryka z katastrofy statku zapragnie żyć poza wodą. Miłość do mężczyzny i szczera chęć poznania życia na lądzie zmotywuje ją do zwarcia umowy z morską czarownicą Urszulą, w ramach której będzie musiała zrzec się syreniego głosu.

Odtwórczyni głównej roli Halle Bailey zwróciła jednak uwagę na znaczące różnice w sposobie opowiadania historii. Według niej zbliżająca się produkcja wyrwie się z ram dawnego obrazu feminizmu.

Piękne w tej wersji jest to, że jest o wiele bardziej nowoczesna. Kiedy oglądałyśmy Ariel, gdy byłyśmy młodsze, ona oddała wszystko dla faceta. Ale nie sądzę, żeby to odzwierciedlało współczesne kobiety. Więc teraz chodzi bardziej o to, że Ariel odnajduje wolność z powodu tego świata, na punkcie którego ma obsesję... Książę Eryk jest wisienką na torcie, ale nie chodzi o niego.

Chociaż portret Ariel był uważany za postępowy w tamtych czasach, to kłóci się z nowoczesnymi poglądami na temat definicji feminizmu. W związku z tym remake Małej Syrenki skupi się przede wszystkim na fascynacji ludzkim światem, która przerodzi się w podróż w poszukiwaniu wolności. Zmienia to również wizję romansu Ariel z Księciem Erykiem, gdyż nie jest on celem końcowym w historii syreny, ale „wisienką na torcie”.

Mała Syrenka - zdjęcia

Mała Syrenka - premiera kinowa 26 maja 2023 roku.