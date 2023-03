Hellboy - kolejni aktorzy dołączają do obsady The Crooked Man

materiały prasowe

Hellboy: The Crooked Man to zapowiedziany nowy film oparty na komiksie Hellboy: Lichwiarz. Brian Taylor, reżyser tej produkcji, potwierdził powstanie projektu pod koniec lutego i zapewnił fanów, że widowisko będzie posiadać kategorię wiekową R, czyli nie będzie wskazane dla widzów poniżej 17 roku życia. Jakiś czas temu portal Deadline podał, kto wcieli się w tytułową rolę. Będzie to Jack Kesy, który ma za sobą występy między innymi jako Black Tom w filmie Deadpool 2, a także w produkcji Dwunastu odważnych i serialu Pazury.

Teraz to samo źródło donosi o kolejnych dwóch nazwiskach w obsadzie. Będą to Jefferson White i Adeline Rudolph. Ten pierwszy znany jest z roli w serialu Yellowstone, natomiast aktorkę oglądać mogliśmy w serialu Resident Evil: Remedium. White wcieli się w postać Toma Ferrella, natomiast Rudolph zagra Bobbie Jo Song. Za kamerą stoi Brian Taylor i wyreżyseruje na podstawie scenariusza autorstwa twórców komiksów o Hellboyu, Mike'a Mignoli i Chrisa Goldena.

Jefferson White

Hellboy: Lichwiarz - o czym jest komiks?

Historia rozgrywa się w 1956 roku w Wirginii Zachodniej, w której Hellboy natrafia na mężczyznę imieniem Tom. Jest on osobą, która w młodości sprzedała swoją duszę demonowi znanemu jako Lichwiarz. Hellboy i Tom łączą siły, by stawić czoło demonowi w Appalachach.