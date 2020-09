Malcolm & Marie i Bruised - Netflix wydaje miliony na dwa ciekawe filmy

fot. Netflix

Jak donosi Deadline.com, Netflix robi zakupy na festiwalu filmowym w Toronto. Wydali prawie 30 mln dolarów na prawa do film u Malcolm & Marie w reżyserii Sama Levinsona. Jest to dramat romantyczny z Zendayą i Johnem Davidem Washingtonem. Jest to historia filmowca, który wraca do domu z dziewczyną po udanej uroczystej premierze filmu. Wieczór nieoczekiwanie staje się wyzwaniem dla siły ich miłości.

Według dostępnych informacji jest to pierwszy film nakręcony i zakończony w trakcie pandemii koronawirusa. Netflix w walce o prawa pokonał Amazon i HBO.

Netflix ponadto wydał około 20 mln dolarów za dramat Bruised w reżyserii Halle Berry. Jest to dramat o fighterce MMA (w tej roli sama Halley Berry), która musi się zmierzyć z osobistymi demonami oraz porzuconym przez nią dzieckiem, jednocześnie szykując się do walki z wschodzącą gwiazdą MMA.

Razem z Halle Berry przy tym filmie pracowali kaskaderzy z grupy 87Eleven. Aktorka trenowała z nimi wcześniej do roli w filmie John Wick 3.

Do tego Netflix kupił film Pieces of a Woman z nagrodzoną na festiwalu w Wenecji Vanessą Kirby.