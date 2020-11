Mały topór - zwiastun kolejnej części antologii. John Boyega jako oficer policji

Amazon

Mały topór to sześcioczęściowa antologia, która opowiada pięć historii o losach zachodnioindyjskiej społeczności w Londynie od początku lat 60. do lat 80. XX wieku. Punktem wyjścia dla intrygi jest rok 1968, kiedy to w Ladbroke Grove zostaje otwarta niewielka restauracja The Mangrove, miejsce koleżeństwa i przyjaźni, które staje się społecznym sercem wspólnoty - i z czasem punktem zapalnym konfliktu.

Główną rolę w kolejnej części zagra John Boyega. Część zatytułowana Red, White And Blue opowie historię Leroya Logana, niegdyś młodocianego kryminalisty, który był świadkiem zabicia własnego ojca przez policjantów. Postanowił sam zostać funkcjonariuszem, żeby wpłynąć na rasistowskie uprzedzenia obecne w działaniach brytyjskiego wymiaru sprawiedliwości. W obsadzie są także Steve Toussaint, Tyrone Huntley i Nathan Vidal. Za scenariusz odpowiedzialni są Courttia Newland i Steve McQueen. Zobaczcie zwiastun:

Premiera 4 grudnia na Amazon Prime Video.