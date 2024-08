Powstanie Mamma Mia 3? Aktorka ma obiecujące wieści

fot. Universal Pictures

Czy znów wrócimy do śpiewania piosenek Abby przed ekranem telewizora? Główne gwiazdy Mamma Mia!, Meryl Streep i Amanda Seyfried, wspominały o możliwości powrotu na plan, podobnie jak reżyser sequela, Ol Parker. Jednak do tej pory niewiele wiedzieliśmy o Mamma Mia 3 - aż do teraz. Christine Baranski udzieliła wywiadu dla The Hollywood Reporter, w którym została bezpośrednio zapytana o ten film. Jej słowa brzmią bardzo obiecująco - aktorka przyznała, że ktoś faktycznie pracuje nad tą produkcją.

- Byłam w Londynie z producentką Judy Kramer, która planuje Mamma Mia 3. Opowiedziała mi fabułę narracyjną tego, jak to się stanie. Tyle mogę powiedzieć! Ale to nie jest jak: "Och, chciałabym, żeby to się stało". Judy Kramer sprawia, że wszystko się dzieje. Udało jej się osiągnąć sequel, którzy okazał się fenomenalnym hitem.

fot. Universal Pictures

Aktorka przyznała, że film z pewnością znów przyciągnie ludzi do kin, ponieważ "takie rodzaje produkcji ich uszczęśliwiają". Opowiedziała również, że gdy odwiedza Europę, wiele małych dziewczynek podchodzi do niej po zdjęcie, kojarząc ją z roli Tanyi.

- To trochę niepokojące, że akurat Tanya jest ich ulubioną postacią (śmiech). Ale hej, zawsze pociągają nas tego typu zgryźliwe, seksowne kobiety. Może uda nam się nakłonić Kamalę do wykorzystania jednej z piosenek Abby?

Mamma Mia! - fabuła, gdzie oglądać?

Główną bohaterką Mamma Mia! jest młoda dziewczyna, którą wyzwolona i niegdyś zbuntowana matka wychowywała samotnie na greckiej wyspie. Dziewczyna nigdy nie dowiedziała się, kto jest jej ojcem. Sama znajduje trzech mężczyzn (kochanków matki), którzy mogliby nim być, i zaprasza ich na swoje wesele.

Film dostępny w ofercie abonamentowej na platformach Max, Netflix oraz SkyShowtime. Można go również wypożyczyć na Amazon Prime Video.