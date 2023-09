Meryl Streep i Amanda Seyfried zgodziłyby się na występ w Mamma Mia! 3. Pod jakimi warunkami?

fot. materiały prasowe

Reklama

Mamma Mia! zapisał się jako jeden z najbardziej ikonicznych musicali w historii kina, a widzowie wydają się nie mieć dosyć przygód z piosenkami Abby. Nawet prezes studia Universal powiedziała, że chciałaby zobaczyć kolejną część. Również pierwszoplanowe aktorki tęsknią za tym uniwersum. Meryl Streep i Amanda Seyfried chętnie wróciłyby do tej franczyzy, ale są pewne rzeczy do spełnienia.

Mamma Mia 3 - Meryl Streep i Amanda Seyfried o ewentualnej kontynuacji

Jeszcze przed rozpoczęciem strajku aktorów, Seyfried udzieliła wywiadu dla Vogue. Właśnie w nim wypowiedziała się o musicalu i ewentualnej 3. części.

- Jestem chętna na wszystko. Będę musiała tylko zaplanować artroskopię przed kręceniem. Ale jeśli pojawi się pomysł, który mnie ekscytuje, jestem totalnie na to gotowa.

Aktorka dodała również, że powstanie 3. części jest zależne od budżetu Universala.

- Nikt nie jest przeciw, nikt nie jest też za. Prawdopodobnie dzisiejszych władz studia nie stać na nas. Przykro mi to mówić, bo zrobiłabym Mamma Mia 3 nawet za darmo, ale nie w takim biznesie pracujemy.

Fani uniwersum z pewnością pamiętają, że Donna umarła na raka w Mamma Mia! Here We Go Again. Jednakże, Streep z chęcią wróciłaby do tej roli, jeśli znalazłby się sposób na przywrócenie bohaterki do życia.

Judy Craymer - Powiedziałam producentce, że jeśli ona znajdzie sposób na reinkarnację Donny, jestem za. Albo mogłoby to wyglądać jak w jednej z tych telenoweli, gdzie Donna wróciłaby i wyjawiłaby, że tak naprawdę zginęła jej siostra bliźniaczka.

Craymer miała jednak inne propozycje.

Lily James - Wciąż nie wiemy, co się stało z młodszą Donną (graną przez). Albo jak potoczyły się losy Donny i Sama po pierwszej części.

Optymistyczny pozostaje producent Gary Goetzman, który przypomina o niepewności studia przed tworzeniem 2. części.

- Przeszliśmy przez to z drugim filmem - wszyscy się wahali, a później przyszedł ten wielki pomysł. Odbyło się kilka rozmów i wygląda na to, że każdy aktor nie może się doczekać, aż ponownie założy spandex. Więc naprawdę myślę, że to się stanie.