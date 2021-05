The Mandalorian - wyjątkowy pinball może być Twój. Cena? No cóż, zwala z nóg

fot. sternpinball.com

Pinballe, zwane też fliperami, czasy świetności mają za sobą, ale nie brak zapaleńców, którzy w dalszym ciągu je kolekcjonują i grają na nich. To właśnie do takich osób skierowana jest najnowsza propozycja od firmy Stern, która przygotowała stoły inspirowane serialem The Mandalorian. Robią one naprawdę świetne wrażenie i imponują mnóstwem detali, które z pewnością zostaną docenione przez fanów uniwersum Gwiezdnych Wojen, ale ich cena jest... naprawdę wysoka.

Stoły trafią do sprzedaży w trzech różnych wariantach - Pro, wycenionym na 6199$ (ok. 23200 zł), Premium za 7799$ (ok. 29200 zł) oraz Limited Edition, za który trzeba będzie zapłacić aż 9199$ (ok. 34500 zł). Ten ostatni jest jednak zdecydowanie najciekawszy, bo nie tylko wyróżni się designem (różnice pomiędzy stołami możecie zobaczyć w poniższej galerii), ale też oferuje lepszy system audio i jest limitowany do 750 sztuk.

The Mandalorian - stół do pinballa od Stern (Pro)

Zobaczcie też zwiastun, który prezentuje stół w akcji.