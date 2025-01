Wiemy, jak wygląda Batman w DCU. Przypomina TEGO aktora

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

fot. materiały prasowe

Batman w serialu Koszmarne Komando został pokazany w szóstym odcinku zaledwie na krótką chwilę, ale wystarczyła ona, by wzbudzić podejrzenia fanów na temat tego, kto wcieli się w tego superbohatera w aktorskich produkcjach. Kreskówkowa wersja Mrocznego Rycerza posiada bowiem specyficzną cechę, która przywodzi na myśl jednego z potencjalnych aktorów.

Batman – wygląd w serialu Koszmarne Komando

fot. materiały prasowe

Batman w DCU jest ogromny. Nieco przypomina potężnego Batmana granego przez Bena Afflecka. Według informacji, które ujawniał wcześniej James Gunn, tego typu szczegóły mogą być bardzo istotne w przypadku powiązania z wyglądem aktora, który w DCU wcieli się w Batmana.

Batman – potencjalny aktor

Jeden z aktorów, którzy najczęściej są przywoływani przez fanów jako potencjalni kandydaci do roli Batmana, bardzo przypomina tego z serialu animowanego. Mowa tutaj o Alanie Ritchsonie, który znany jest z serialu Reacher. Wśród powodów, dla których pasowałby on do tej roli, często wskazuje się jego wygląd – a konkretniej budowę ciała. Jest on nieco niższy od Davida Corensweta, ale nadrabia masywniejszą budową. Powodem krytyki przeciwników obsadzenia Ritchsona w tej roli są jego zdolności aktorskie – niektórzy uważają, że nie są one wystarczające, by wcielić się w tak ważną postać, jak Batman.

fot. Prime Video

