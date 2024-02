Manhunt - na tropie zabójcy Abrahama Lincolna. Nowy serial od Apple TV+ ze zwiastunem

fot. zrzut ekranu ze zwiastuna

Apple TV+ bierze na tapet historię morderstwa Abrahama Lincolna, która tym razem skupi się na tym, co działo się już po śmierci ówczesnego prezydenta Stanów Zjednoczonych. Manhunt produkuje Apple Studios we współpracy z Lionsgate Television. Monica Beletsky to twórczyni serialu i jedna z producentek wykonawczych razem z Layne Eskridge, Kate Barry oraz Carl Franklin, która wyreżyserowała dwa pierwsze odcinki. Te pojawią się w serwisie 15 marca 2024 roku.

Wśród producentów wykonawczych wymienia się również Michaela Rotenberga, Richarda Abate, Franka Smitha, Naia Cucukovą oraz Jamesa L. Swansona. To na podstawie książki tego ostatniego, Manhunt: The 12-Day Chase for Lincoln’s Killer, powstaje nowa produkcja Apple TV+.

W sieci pojawił się pierwszy zwiastun serialu, który możecie obejrzeć poniżej.

Manhunt - zwiastun

Manhunt - fabuła, obsada

Serial opowie o poszukiwaniach zabójcy Abrahama Lincolna, czyli Johna Wilkesa Bootha.

W siedmioodcinkowym serialu w głównej roli wystąpi Tobias Menzies, który wcieli się w byłego generała armii amerykańskiej Edwina Stantona. Hamish Linklater wcieli się natomiast w samego Abrahama Lincolna. W obsadzie pojawi się również Anthony Boyle, Lovie Simone, Will Harrison, Brandon Flynn, Damian O’Hare, Glenn Morshower, Patton Oswalt oraz Matt Walsh.