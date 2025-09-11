Koreański John Wick już niedługo na Netflixie. Zwiastun filmu Mantis
Mantis to koreańska produkcja pełna akcji, która pojawi się na Netflixie już pod koniec września. Historia opowie o młodym wytrenowanym zabójcy, który chce zawrócić zasadami w lokalnej hierarchii.
Zwiastun nadchodzącego na Netflixa filmu Mantis podkreśla stylowe, rytmicznie zmontowane sekwencje akcji, jednocześnie budując śmiertelny trójkąt pomiędzy bohaterami. Nowa produkcja opowie o młodym płatnym zabójcy, który w świecie gdzie jego działalność zmonopolizowana jest przez jedną agencję, próbuje stworzyć własny porządek. Jednak na swojej drodze napotka kilka poważnych przeszkód.
Mantis - zwiastun
Cyngiel-geniusz Mantis wraca po wakacjach do walącego się świata płatnych zabójców. Po powrocie do swojej anarchicznej organizacji spotyka Jae-yi, swoją znajomą ze szkolenia i rywalkę, oraz Dok-go, legendarnego emerytowanego zabójcę. Wtedy zdaje sobie też sprawę, że to właśnie z nimi rywalizuje o status najlepszego z najlepszych.
W produkcji wystąpią Im Si-wan, Park Gyu-young i Jo Woo-jin. Park pojawiła się już w innym serialowym koreańskim hicie, czyli Squid Game. Za reżyserię będzie odpowiadał Lee Tae-sung, dla którego będzie to Netflixowy debiut.
Premiera Mantis odbędzie się na Netflixie 26 września 2025 roku.
