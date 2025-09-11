placeholder
Reklama
placeholder

Koreański John Wick już niedługo na Netflixie. Zwiastun filmu Mantis

Mantis to koreańska produkcja pełna akcji, która pojawi się na Netflixie już pod koniec września. Historia opowie o młodym wytrenowanym zabójcy, który chce zawrócić zasadami w lokalnej hierarchii.
placeholder
Reklama
placeholder
Tomasz Hudyga
Tomasz Hudyga
Tagi:  mantis 
netflix
Mantis Netflix
Reklama

Zwiastun nadchodzącego na Netflixa filmu Mantis podkreśla stylowe, rytmicznie zmontowane sekwencje akcji, jednocześnie budując śmiertelny trójkąt pomiędzy bohaterami. Nowa produkcja opowie o młodym płatnym zabójcy, który w świecie gdzie jego działalność zmonopolizowana jest przez jedną agencję, próbuje stworzyć własny porządek. Jednak na swojej drodze napotka kilka poważnych przeszkód.

Bitwa samurajów – zwiastun serialu Netflixa. Brutalna gra, inna niż Squid Game

Mantis - zwiastun

Cyngiel-geniusz Mantis wraca po wakacjach do walącego się świata płatnych zabójców. Po powrocie do swojej anarchicznej organizacji spotyka Jae-yi, swoją znajomą ze szkolenia i rywalkę, oraz Dok-go, legendarnego emerytowanego zabójcę. Wtedy zdaje sobie też sprawę, że to właśnie z nimi rywalizuje o status najlepszego z najlepszych.

W produkcji wystąpią Im Si-wan, Park Gyu-young i Jo Woo-jin. Park pojawiła się już w innym serialowym koreańskim hicie, czyli Squid Game. Za reżyserię będzie odpowiadał Lee Tae-sung, dla którego będzie to Netflixowy debiut.

Premiera Mantis odbędzie się na Netflixie 26 września 2025 roku.

Najlepsze anulowane seriale Netflixa (TOP 10)

10. Kaos - 77%

Kaos to mroczne, komediowe spojrzenie na historie z greckiej mitologii. Serial przedstawi nam życie w świecie podziemnym i poruszy kwestię podejścia do płci i władzy.

arrow-left
10. Kaos - 77%
fot. Netflix
arrow-right

Źródło: youtube.com

Tomasz Hudyga
Tomasz Hudyga
Tagi:  mantis 
netflix
Reklama
placeholder

Najnowsze

1 Pan i Pani Smith
-

2. sezon Pana i Pani Smith zalicza opóźnienie. Premiera stoi pod znakiem zapytania

2 Fantastyczna 4: Pierwsze kroki
-

Tak mogły wyglądać moce Reeda Richardsa w Fantastycznej 4. Spadochron i elastyczne kung-fu

3 The Art of Hellboy
-

Twórca Hellboya wraca z nowym komiksem. Pojedziemy na Dziki Zachód

4 Assassin's Creed: Shadows Szpony Awaji
-

Szpony Awaji z datą premiery. Dodatek do Assassin's Creed: Shadows tuż za rogiem

5 Christy
-

Christy - to będzie przełomowa rola Sydney Sweeney? Aktorka jest nie do poznania w nowym zwiastunie

6 15. Avatar - 5.243 mld dolarów
-

Najlepiej zarabiające franczyzy filmowe w historii. Bezdyskusyjny nr 1 i dwuczęściowy rodzynek

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s2025e175

Moda na sukces

s15e16

Masterchef (US)

s11e09

Wykute w ogniu

s10e26

Wykute w ogniu

s38e168

Zatoka serc

s38e169

Zatoka serc

s38e170

Zatoka serc

s27e27

Big Brother (US)
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

Tajemnica tajemnic

09

wrz

Książka

Tajemnica tajemnic
Bruce Willis. Bohater kina hollywoodzkiego

10

wrz

Książka

Bruce Willis. Bohater kina hollywoodzkiego
Babilon

11

wrz

Gra

Babilon
Borderlands 4

12

wrz

Gra

Borderlands 4
Zombicide. Biała śmierć

12

wrz

Gra

Zombicide. Biała śmierć
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Tyler Hoechlin
Tyler Hoechlin

ur. 1987, kończy 38 lat

Ewa Szykulska
Ewa Szykulska

ur. 1949, kończy 76 lat

Elizabeth Henstridge
Elizabeth Henstridge

ur. 1987, kończy 38 lat

Ludacris
Ludacris

ur. 1977, kończy 48 lat

Taraji P. Henson
Taraji P. Henson

ur. 1970, kończy 55 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1 Kard z serialu Akacjowa 38
-

Akacjowa 38: streszczenia odcinków 699-703. Co się wydarzy?

2
-

Afryka Express: kto odpadł z programu?

3
-

Good Luck Guys 2. edycja: uczestnicy. Kto występuje w programie?

4

Julia Żugaj - ile ma lat, skąd jest znana i co to znaczy być "żugajką"?

5

Hotel Paradise: uczestnicy. Kto występuje w 11. edycji programu?

6

Najlepsze produkcje o ataku na World Trade Center. Te oceniono najwyżej

7

Edyta Herbuś nie tylko tańczy, ale także gra w serialach. Co o niej wiemy?

8

Krystian Ochman reprezentował Polskę na Eurowizji. Co o nim wiemy?Co o nim wiemy?

9

Nicolas Cage jako John Madden jest nie do poznania. Kiedy zadebiutuje w roli trenera?

10

Natalia Muianga ma już doświadczenie w programach telewizyjnych. Co warto o niej wiedzieć?

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
placeholder
placeholder
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV