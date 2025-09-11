Koreański John Wick już niedługo na Netflixie. Zwiastun filmu Mantis

Netflix

Zwiastun nadchodzącego na Netflixa filmu Mantis podkreśla stylowe, rytmicznie zmontowane sekwencje akcji, jednocześnie budując śmiertelny trójkąt pomiędzy bohaterami. Nowa produkcja opowie o młodym płatnym zabójcy, który w świecie gdzie jego działalność zmonopolizowana jest przez jedną agencję, próbuje stworzyć własny porządek. Jednak na swojej drodze napotka kilka poważnych przeszkód.

Mantis - zwiastun

Cyngiel-geniusz Mantis wraca po wakacjach do walącego się świata płatnych zabójców. Po powrocie do swojej anarchicznej organizacji spotyka Jae-yi, swoją znajomą ze szkolenia i rywalkę, oraz Dok-go, legendarnego emerytowanego zabójcę. Wtedy zdaje sobie też sprawę, że to właśnie z nimi rywalizuje o status najlepszego z najlepszych.

W produkcji wystąpią Im Si-wan, Park Gyu-young i Jo Woo-jin. Park pojawiła się już w innym serialowym koreańskim hicie, czyli Squid Game. Za reżyserię będzie odpowiadał Lee Tae-sung, dla którego będzie to Netflixowy debiut.

Premiera Mantis odbędzie się na Netflixie 26 września 2025 roku.

