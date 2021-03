Mapy Google jak gry komputerowe, pokażą, jak poruszać się w budynkach

Źródło" YouTube / Google Maps

Pojawienie się nawigacji satelitarnej w wersji mobilnej było jedną z największych rewolucji technologicznych wdrożonych przez sektor smartfonowy. Nagle okazało się, że nie musimy korzystać z topornych urządzeń nawigacyjnych i płacić za dostęp do map, aby swobodnie poruszać się po kraju oraz za granicą. Choć Mapy Google nie są doskonałe, w większości przypadków doskonale poradzą sobie z doprowadzeniem nas do celu. Przynajmniej do czasu, aż nie zechcemy znaleźć drogi wewnątrz jakiegoś budynku.

Ze względu na specyfikę działania sieci GPS klasyczne systemy nawigacyjne nie są w stanie precyzyjnie wyznaczyć naszej lokalizacji we wnętrzach. Zespół Google postanowił częściowo rozwiązać ten problem i wdrożyć do swoich Map system wykorzystujący technologię AR do śledzenia położenia w zamkniętych pomieszczeniach. Narzędzie zostało zintegrowane z Mapami i jest właśnie testowane w wybranych lokalizacjach na terenie Stanów Zjednoczonych.

System Live View wykorzystuje kamerę w telefonie do skanowania najbliższego otoczenia w poszukiwaniu m.in. tablic informacyjnych. Po ustaleniu pozycji użytkownika aplikacja naniesie na widok z kamery wskazówki wizualne, które pomogą znaleźć właściwą trasę do celu. Działanie tego narzędzia będzie przypominać systemy lokalizacji zadań znane z gier komputerowych.

Indoor Live View działa w oparciu o technologię nazywaną globalną lokalizacją, która wykorzystuje sztuczną inteligencję do skanowania dziesiątek miliardów zdjęć ze Street View do ustalenia twojej pozycji. Dzięki nowym ulepszeniom ułatwiającym precyzyjne ustalenie wysokości oraz rozmieszczenie obiektów we wnętrzach budynków możemy wdrożyć dziś Live View do kilku miejsc, w których najtrudniej jest się odnaleźć: lotnisk, stacji tranzytowych oraz galerii handlowych – poinformowali przedstawiciele Google w najnowszym wpisie blogowym.

Niestety z potencjału Indoor Live View skorzysta na razie mocno ograniczone grono odbiorców. Korporacja opracowała nawigację wewnątrzbudynkową dla kilku galerii handlowych w Chicago, Long Island, Los Angeles, Newark, San Francisco, San Jose oraz Seattle. Jeśli pierwsze otwarte testy przebiegną pomyślnie, w ramach kolejnego etapu wdrożeniowego Live View obsłuży wybrane lotniska oraz stacje lotniskowe i trafi poza granice Stanów Zjednoczonych do takich miast jak Tokio czy Zurich.