Google TV wzbogaci się o profile dla dzieci

Źródło: Google

System smart TV od Google przechodzi ważną metamorfozę. Programiści odpowiedzialni za rozwój oprogramowania postanowili wzbogacić je o profile dziecięce, aby lepiej dopasowywać wyświetlane treści do potrzeb najmłodszych użytkowników. Po założeniu takiego konta rodzic zadecyduje, z jakich aplikacji może korzystać jego dziecko. Profil tego typu można co prawda powiązać z konkretnym kontem Google, jeśli dziecko nim dysponuje, ale nie jest to konieczne. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby założyć konto z poziomu systemu operacyjnego przypisując nowemu użytkownikowi imię oraz jego wiek.

Korzystanie z profilu dla najmłodszych pozwoli nie tylko odfiltrować bezpieczne aplikacje, odda także w ręce opiekunów kilka przydatnych narzędzi. Do konta przypiszemy maksymalny czas korzystania z telewizora w ciągu dnia oraz zaprogramujemy godzinę pójścia do łóżka. Kiedy zbliży się pora snu, Google TV najpierw trzykrotnie poinformuje dziecko o konieczności wyłączenia odbiornika, a następnie automatycznie zablokuje możliwość oglądania filmów bądź korzystania z aplikacji. I podobnie jak ma to miejsce w przypadku konkurencyjnych rozwiązań tego typu, ramy czasowe nie są ustalane na sztywno. Rodzic może w każdym momencie wydłużyć czas korzystania z odbiornika, jeśli uzna, że nie ma ku temu żadnych przeciwwskazań.

Ponadto aby przełączyć się na główny profil konieczne będzie wprowadzenie kodu PIN. W kontroli poczynań najmłodszych pomoże również aplikacja smartfonowa Family Link, w której można znaleźć informacje o czasie spędzanym w poszczególnych aplikacjach. Za jej pośrednictwem zablokujemy także te programy, które naszym zdaniem nie będą odpowiednie dla najmłodszych.

Google TV - konto dla dzieci. Kontrola czasu oglądania

Sam interfejs trybu dla dzieci przypomina klasyczną nakładkę Google TV. Nie zabrakło tu charakterystycznych kafelków z rekomendowanymi treściami, choć te mają być automatycznie dopasowywane do konkretnej grupy wiekowej. Co ciekawe, Google odda do dyspozycji najmłodszych narzędzie do personalizacji wyglądu profilu za pośrednictwem jednego z predefiniowanych motywów. W przyszłości pojawi się także możliwość ustawienia awatara dla konta tego typu.

Profile dziecięce trafią do wszystkich Chromecastów z Google TV oraz innych przystawek i odbiorników wyposażonych w oprogramowanie Google. W marcu jako pierwsi z nowego systemu kontroli rodzicielskiej skorzystają użytkownicy ze Stanów Zjednoczonych. Korporacja zapewnia, że globalna wersja narzędzia trafi na rynek w ciągu kilku najbliższych miesięcy.