Mare z Easttown - Kate Winslet o potencjalnym 2. sezonie serialu

fot. youtube.com/HBO

Mare z Easttown, serial detektywistyczny z Kate Winslet w tytułowej roli, okazał się ogromnym sukcesem i może pochwalić się rewelacyjną oglądalnością, która pobiła rekordy HBO. Produkcja debiutowała jako serial limitowany, a zatem powstanie ewentualnego 2. sezonu nie jest wcale pewne. Do sprawy jakiś czas temu odnosił się Casey Bloys, dyrektor do spraw treści HBO. Nie mógł niczego obiecać, ponieważ sam nie był do końca pewny tego, co się wydarzy. Przyznał, że wiele zależy od twórcy i Kate Winslet, którzy wspólnie muszą uznać, że jest jeszcze w tej historii coś ciekawego do opowiedzenia.

Chociaż Mare z Easttown jest miniserialem stanowiącym zamkniętą całość, ale sprawa 2. sezonu nie jest jeszcze przesądzona. Sprawę skomentowała w wywiadzie dla Deadline sama aktorka:

Chciałabym zagrać ją ponownie, absolutnie wierzę, że w jej historii jest więcej rozdziałów. Jednakże jest ten temat tylko dlatego, że historia poruszyła wielu ludzi, co niekoniecznie oznacza, że możemy zrobić to ponownie. Ale to nie oznacza, że drzwi są zamknięte; otwieramy je i sprawdzamy, co za nimi jest.

fot. HBO

Winslet otrzymała nominację do Emmy za rolę w tym serialu. Widzimy zatem, że nic nie zostało przesądzone ani w jedną, ani w drugą stronę i należy oczekiwać finalnych decyzji.