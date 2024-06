Margot Robbie ma własną markę ginu. Jej sprzedaż jest prostsza niż filmu

fot. materiały prasowe

Reklama

Margot Robbie jest obecnie jedną z najpopularniejszych aktorek w Hollywood. Po zeszłorocznym sukcesie filmu Barbie, aktorka poświęciła czas na inne aktywności. Wraz ze swoim mężem i partnerem biznesowym Tomem Ackerleyem, a także trzema innymi przyjaciółmi, Robbie wprowadziła na rynek własną markę ginu - Papa Salt. W rozmowie z The Times of London stwierdziła, że proces tworzenia i marketingu swojego trunku okazał się dla niej "odświeżający".

Filmy to szalony biznes, w którym sprzedajesz coś, co nie jest namacalne - to pomysł. Nie masz pojęcia, ile to zarobi, kto to obejrzy, czy w ogóle obejrzy i jak to zostanie odebrane.

Trudno się nie zgodzić z Robbie. Film Barbie niespodziewanie zarobił 1,4 miliarda dolarów, pokonując nawet Oppenheimera. Produkcja zdobyła 7 nominacji do Oscara, ale otrzymała tylko jedną statuetkę. Aktorka nawet nie została nominowana do nagrody, choć była twarzą filmu.

To wydaje się o wiele prostsze, łatwiej jest przewidzieć różne rzeczy. Można to rozłożyć w arkuszu kalkulacyjnym w sposób, w jaki nie można rozłożyć pomysłu na film.

Robbie nie jest pierwszą gwiazdą, która reklamuje wybrane marki alkoholu. Również gin promuje Ryan Reynolds, a wódkę Ricky Gervais. Swój likier ma też Peter Franzén (Harald z Wikingów). Nie możemy zapomnieć również o Danielu Craigu, który wystąpił w reklamie polskiej wódki. Aktorka zdradziła magazynowi, że wahała się, czy pójść w ślady tylu wielkich nazwisk. Wyjaśniła, że dla niej, jej męża i przyjaciół, nie jest to tylko szansa na zarobienie pieniędzy, ale naprawdę się tym interesują.

Naszą pasją są filmy i drinki, a teraz odhaczyliśmy oba.

Następnym filmem, w którym zobaczymy Robbie jest A Big Bold Beautiful Journey, w którym występują również Colin Farrell i Phoebe Waller-Bridge. Obecnie trwa jego postprodukcja.

Zobacz także:

Wszystkie filmy z Margot Robbie - ranking według krytyków

Ranking filmów Magot Robbie według serwisu Rotten Tomatoes.