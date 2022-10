Mark Hamill wspiera Ukrainę. Aktor udostępnił wymowną grafikę

fot. materiały prasowe

Mark Hamill pod koniec września dołączył do grona ambasadorów United24, czyli globalnej inicjatywy mającej na celu wspierani Ukrainy i zbieranie funduszy na kontynuowanie wojny z Rosją. Teraz aktor postanowił po raz kolejny wyrazić swoje poparcie dla mieszkańców Ukrainy, bo na jego oficjalnym profilu na Twitterze pojawiła się wymowna grafika.

Hamill opublikował grafikę nawiązującą do Gwiezdnych Wojen z dodanymi flagami Ukrainy oraz Rosji. Towarzyszy jej dopisek o treści „Niech Moc będzie z Wami”. Co ciekawe, tekst ten jest w języku polskim. Aktor wyjawił powód tej pomyłki w odpowiedzi na jedno z pytań zadanych pod wpisem przez fanów.

Użyłem tweeta kogoś innego, a następnie translatora Google, by dowiedzieć się, co on znaczył. Niestety to udowadnia, że nie potrafię odróżnić języka polskiego od ukraińskiego!

https://twitter.com/MarkHamill/status/1576289958779682816