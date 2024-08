Mark Wahlberg w kolejnym projekcie Apple'a. Twórca Cudownego chłopaka stanie za kamerą

fot. Netflix

Stephen Chbosky (Charlie, Cudowny chłopak) i Mark Wahlberg (Związek, Ted) wracają do współpracy dla Apple'a po sukcesie ich poprzedniego wspólnego projektu, Plan wycieczki. Tym razem stworzą anglojęzyczną wersję niemieckiej komedii, opowiadającej prawdziwą historię ojca i syna ze spektrum autyzmu, którzy wyjechali na Wyspy Brytyjskie, by przekonać się, któremu klubowi Premiere League należy kibicować. Natomiast Weekend Warriors pokaże, jak ten duet będzie poszukiwać swojego faworyta z koszykarskiej ligi NBA.

Weekend Warriors - co wiadomo o projekcie?

Chbosky stanie za kamerą, a także napisze scenariusz. Możemy spodziewać się Wahlberga w głównej roli, natomiast jeszcze nie wiadomo, kto zagra jego ekranowego syna. Producentami projektu są Plan B, The SpringHill Company we współpracy z Apple Studios. Obecnie film znajduje się we wczesnej fazie rozwoju.

Wśród producentów wymieniono LeBron Jamesa, Spencera Beighleya i Jamala Hendersona, którzy będą pełnić funkcje spod szyldu SpringHill. Oprócz nich, za produkcję remake'u odpowiadać będą także Dede Gardner i Jeremy Kleiner z PlanB.