Martwi detektywi - nowy serial z uniwersum Sandmana. Netflix pokazuje zwiastun i pierwsze zdjęcia

Podczas gdy fani Sandmana czekają na 2. sezon, w międzyczasie mogą zainteresować się nadchodzącym serialem. Martwi detektywi skupiają się na tytułowych nastolatkach, którzy pośmiertnie zajmują się rozwiązywaniem zagadek kryminalnych. Zobaczcie Charlesa Rowlanda i Edwina Paine'a w pierwszym zwiastunie oraz zdjęciach.

Tak Netflix opisuje fabułę serialu:

Nawiedza Cię natrętny duch? Demon ukradł Ci najcenniejsze wspomnienia? Czym prędzej dzwoń po Martwych Detektywów. W tym nowym serialu z uniwersum Sandmana dwóch nastolatków odnajduje się w krainie śmierci i nie cofnie się przed niczym, by być razem – choćby to miało oznaczać ucieczkę przed złymi czarownicami, a nawet Piekłem i Śmiercią we własnej osobie. Z pomocą jasnowidzącej Crystal () pracują nad rozwiązaniem najbardziej tajemniczych nadprzyrodzonych zagadek królestwa umarłych.