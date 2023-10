Sandman - będzie więcej gatunków w 2. sezonie. Twórcy wyciągnęli wnioski z poprzedniej serii

Fot. Netflix

Pierwszy sezon serialu The Sandman, który powstaje dla Netflixa, był oparty na pierwszych dwóch tomach komiksu Neila Gaimana - Preludia i nokturny oraz Dom lalki. Z kolei druga seria, która zgłębi historię Morfeusza, prawdopodobnie zaadaptuje kolejne tomy powieści graficznych - Krainę Snów oraz Porę mgieł.

Serwis Screen Rant przy okazji festiwalowej premiery filmu Jackdaw, porozmawiał z jego reżyserem i scenarzystą Jamiem Childsem, który stoi za kamerą serialu The Sandman. Twórca powiedział, że byli w trakcie kręcenia 2. sezonu, ale musieli wstrzymać produkcję ze względu na strajki. Praca nad nową serią do tej pory była tak ekscytująca, jak przy poprzedniej. Przyznał, że wiedzą, co wtedy zadziałało, a co nie. Ponadto premiera pierwszego sezonu była dla nich przerażająca, ponieważ to był pierwszy raz, gdy adaptacja tego komiksu trafiła na ekrany. Mając doświadczenie z kręcenia 1. sezonu, wrócili do pracy, jako zespół, który robił to wcześniej i jest to naprawdę dobre uczucie. Jednak żałuje, że wybuchły strajki, ponieważ praca nabierała rozpędu.

Zdjęcia trwały sześć tygodni i szło nam naprawdę dobrze. Jestem trochę podekscytowany, ale też trudno powiedzieć, bo każdy dzień na planie tego serialu był inny. To trochę jak Jackdaw, gdzie każda sekwencja w każdym dniu była inna. Robiliśmy grecką tragedię, potem cyberpunk, dramat współczesny albo zabawę w kotka i myszkę. Szczerze mówiąc, z tego powodu praca nad serialem jest naprawdę świetną zabawą.

Sandman - 1. sezon jest dostępny na Netflix.