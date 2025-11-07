Reklama
placeholder
Reklama
placeholder

Marvel 1943: Rise of Hydra się spóźni. Na początku 2026 roku nie zagramy w ten tytuł

W Marvel 1943: Rise of Hydra ​mieliśmy zagrać na początku 2026 roku, ale termin ten nie jest już aktualny. Twórcy poinformowali o przesunięciu debiuty gry na bardziej odległą i niesprecyzowaną jeszcze przyszłość.
placeholder
Reklama
placeholder
Paweł Krzystyniak
Paweł Krzystyniak
Tagi:  opóźnienie 
data premiery marvel 1943: rise of hydra Marvel 1943
Marvel 1943: Rise of Hydra fot. Skydance Games
Reklama

Studio Skydance Games poinformowało o kolejnym opóźnieniu premiery gry Marvel 1943: Rise of Hydra. Produkcja, która pierwotnie miała zadebiutować jeszcze w 2025 roku, najpierw została przesunięta na początek 2026, a teraz – jak przekazano w oficjalnym komunikacie opublikowanym na platformie X – ustalono, że trafi na rynek w późniejszym terminie. Tym razem nie podano jednak żadnego konkretnego okna wydawniczego.

We wpisie ograniczono się do standardowych wyjaśnień. Twórcy podkreślili, że chcą dostarczyć grę o najwyższej możliwej jakości, a projekt jest ambitny i wymaga dodatkowego czasu na dopracowanie. Z pełną treścią komunikatu w oryginalnej, angielskiej wersji językowej możecie zapoznać się poniżej.

Marvel 1943: Rise of Hydra przedstawi losy Kapitana Ameryki i Czarnej Pantery w latach 40. XX wieku. Bohaterowie wraz ze swoimi sojusznikami staną do walki z organizacją Hydra w realiach II wojny światowej. Nad projektem czuwa Amy Hennig, znana między innymi z pracy nad serią Uncharted.

Źródło: x.com

Paweł Krzystyniak
Paweł Krzystyniak
Tagi:  opóźnienie 
data premiery marvel 1943: rise of hydra Marvel 1943
Reklama
placeholder
Reklama
placeholder
Powiązane gry

Najnowsze

1 Coś - film z 1982 roku
-

Powstanie kontynuacja kultowego horroru? Pierwsza część do dziś śni wam się po nocach

2 CRKD Drums
-

Fani gier rytmicznych się doczekali! Powstanie nowa perkusja do Rock Band i Guitar Hero

3 Lone Samurai
-

Samuraj kontra dzikie plemię w XIII wieku. Zwiastun szalonego filmu akcji

4 GTA 6
-

Premiera GTA 6 znów przełożona! Graczy czeka jeszcze dłuższe oczekiwanie

5 Doktor Doom w Avengers: Doomsday - grafika stworzona przy pomocy AI
-
Plotka

W Avengers: Doomsday wróci legenda MCU. Z Mjolnirem - ale to nie postać, o której myślicie

6 Jurassic World: Odrodzenie
-
Plotka

Będzie kontynuacja hitu Jurassic World: Odrodzenie. Znamy obsadę i reżysera

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s22e05

Chirurdzy

s24e07

Piekielna kuchnia Gordona Ramsaya

s09e05

9-1-1

s21e17

Starożytni kosmici

s16e13

SpongeBob Kanciastoporty

s16e14

SpongeBob Kanciastoporty

s2025e216

Moda na sukces

s33e07

The Graham Norton Show
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

Dr Seuss: Snicze

03

lis

Film

Dr Seuss: Snicze
Slay the Spire. Gra Planszowa

05

lis

Gra

Slay the Spire. Gra Planszowa
Predator: Strefa zagrożenia

07

lis

Film

Predator: Strefa zagrożenia
Przypadkiem napisałam książkę

07

lis

Film

Przypadkiem napisałam książkę
Zbuntowana księżniczka i ekipa ratunkowa

07

lis

Film

Zbuntowana księżniczka i ekipa ratunkowa
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Lindsay Duncan
Lindsay Duncan

ur. 1950, kończy 75 lat

Yunjin Kim
Yunjin Kim

ur. 1973, kończy 52 lat

Judy Parfitt
Judy Parfitt

ur. 1935, kończy 90 lat

Lucas Neff
Lucas Neff

ur. 1985, kończy 40 lat

Adam Devine
Adam Devine

ur. 1983, kończy 42 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1 Zdjęcia aktorów
-

Najseksowniejsi żyjący mężczyźni 1985-2025. Kto zdobył tytuł przed Jonathanem Baileyem?

2
-

Afryka Express: kto odpadł z programu?

3
-

Mikołaj 'Bagi' Bagiński ma swoją markę odzieżową. Co warto o nim wiedzieć?

4

Na dobre i na złe: streszczenie odcinków 967-970. Co się wydarzy?

5

Zestaw LEGO zaprojektowany przez Polaka trafi do sprzedaży. Jak się prezentuje?

6

Akacjowa 38: streszczenie odcinków 739-743. Co się wydarzy?

7

Monika Hoffman-Piszora była w klasztorze. Co warto o niej wiedzieć?

8

Afryka Express: uczestnicy. Kto występuje w programie?

9

Taniec z Gwiazdami 17: pary. Kto z kim tańczy?

10

Julia Żugaj - ile ma lat, skąd jest znana i co to znaczy być "żugajką"?

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV