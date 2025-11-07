Marvel 1943: Rise of Hydra się spóźni. Na początku 2026 roku nie zagramy w ten tytuł

fot. Skydance Games

Studio Skydance Games poinformowało o kolejnym opóźnieniu premiery gry Marvel 1943: Rise of Hydra. Produkcja, która pierwotnie miała zadebiutować jeszcze w 2025 roku, najpierw została przesunięta na początek 2026, a teraz – jak przekazano w oficjalnym komunikacie opublikowanym na platformie X – ustalono, że trafi na rynek w późniejszym terminie. Tym razem nie podano jednak żadnego konkretnego okna wydawniczego.

We wpisie ograniczono się do standardowych wyjaśnień. Twórcy podkreślili, że chcą dostarczyć grę o najwyższej możliwej jakości, a projekt jest ambitny i wymaga dodatkowego czasu na dopracowanie. Z pełną treścią komunikatu w oryginalnej, angielskiej wersji językowej możecie zapoznać się poniżej.

Marvel 1943: Rise of Hydra przedstawi losy Kapitana Ameryki i Czarnej Pantery w latach 40. XX wieku. Bohaterowie wraz ze swoimi sojusznikami staną do walki z organizacją Hydra w realiach II wojny światowej. Nad projektem czuwa Amy Hennig, znana między innymi z pracy nad serią Uncharted.