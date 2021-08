Marvel - czy Kamienie Nieskończoności tracą moc po zniszczeniu? Avengers rozbici

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Marvel

Marvel we współpracy z firmą Bandai Spirits wypuścił w USA pierwszy zeszyt serii Tech-On Avengers. W ramach kampanii promocyjnej reklamowano ją jako rozgrywającą się w alternatywnym świecie opowieść, w której Mściciele po utracie swoich umiejętności założą zbroje przypominające pancerz Iron Mana - do podobnego obrotu spraw doszło w niedawno zakończonym cyklu Avengers Mech-Strike. Nowy komiks odpowiada jednocześnie na pytanie, czy Kamienie Nieskończoności tracą moc po ich zniszczeniu.

Cała historia rozpoczyna się od ukazania starcia Mścicieli z Thanosem - herosi wygrywają, niszcząc później wszechpotężne artefakty. W trakcie zorganizowanej w siedzibie Avengers konferencji prasowej dochodzi jednak do kolejnego ataku. Przeprowadza go Red Skull, który zgromadził rozrzucony po wszechświecie pył, jaki pozostał z kamieni. To właśnie te pozostałości dają moc pozwalającą złoczyńcy przejąć zdolności herosów.

Innymi słowy: nawet po zniszczeniu potęga drzemiąca w artefaktach wciąż jest w nich obecna, choć wiele wskazuje na to, że Red Skull nie może wykorzystać pełni ich dawnej mocy.

Tech-On Avengers #1 - plansze

Warto dodać, że atak Red Skulla doprowadził do kompletnego rozbicia Avengers, którzy ponieśli już straty w batalii z Thanosem. Kapitan Ameryka zmienia się w cherlawego mężczyznę sprzed zaaplikowania mu serum superżołnierza, Spider-Man traci pajęczy zmysł, natomiast Wolverine przyśpieszony czynnik leczniczy, co doprowadza go do niewyobrażalnego bólu. Badając Logana Shuri dochodzi do wniosku, że Rosomak ma jedynie 10% szans na przeżycie - herosi w najbliższym czasie spróbują usunąć z jego organizmu resztki adamantium.