Marvel - Avengers do boju z Knullem rzucą najpotężniejszą broń. Wraca Thor; Blade prowadzi wampiry!

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Marvel

Już jutro, 20 stycznia, w USA zadebiutuje kolejna odsłona wojny Avengers vs. Knull, zeszyt King in Black #3 - Marvel właśnie zaprezentował materiały promujące ten komiks. Wygląda na to, że Mściciele szykują swoją najpotężniejszą broń w walce z Królem w Czerni, jak do tej pory działającego w tle głównych wydarzeń Dylana Brocka, syna Eddiego. Przypomnijmy, że jest on pierwszą w historii zrodzoną naturalnie hybrydą symbionta i człowieka, w dodatku obdarzoną potężnymi mocami, np. zdolnością kontrolowania symbiontów.

Grafiki reklamowe ujawniają także, że niezainfekowani przez złoczyńcę bohaterowie są gotowi na kontruderzenie. Przyłączy się do nich Thor, natomiast Mr. Fantastic aka Reed Richards zdradza plan nadchodzącej bitwy: herosi mają za wszelką cenę chronić Dylana, aby ten przy pomocy swoich umiejętności uwolnił postacie zamienione przez Knulla w symbionty.

Sporo na temat przebiegu wydarzeń wyjawiają również poboczne do zasadniczej serii eventu tie-iny - oto najważniejsze z tego typu informacji:

w zeszycie Avengers #45 Blade do boju z Knullem poprowadzi armię wampirów; będą mu w tym pomagać Drakula i Namor;

materiały promujące tie-in Black Panther #1 pokazują, że Wakanda zmaga się obecnie z armią symbiontów - smoki złoczyńcy pożerają maszyny afrykańskiego państwa;

ramię w ramię z ziemskimi postaciami walczy Scream, jeden z najważniejszych symbiontów w uniwersum Marvela;

opowieść Gwenom vs. Carnage #1 wyraźnie sugeruje, że Król w Czerni dąży nie tylko do podbicia Ziemi, ale całego uniwersum - antagonista potwierdza to słowami: "Wszystko jest moje, a teraz powinienem to zdobyć";

organizacja S.W.O.R.D. zdecydowała się wdrożyć tajemniczy Protokół V; choć nie wiemy, czym w rzeczywistości on jest, ujawniono, że do jego realizacji będzie potrzebny udział Piątki, mutantów z wyspy Krakoa, którzy wspólnie potrafią ożywiać zmarłe istoty z genem X;

z zeszytu Venom #32 wynika, że Knull ma władzę nad postaciami połączonymi z symbiontami także po ich śmierci; w ten sposób starał się on kontrolować m.in. Eddiego Brocka;

jednym z przyszłych sojuszników Avengers stanie się Flash Thompson aka Agent Venom.

Zobaczcie plansze promocyjne:

King in Black #3 - plansze