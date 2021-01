Marvel - Ziemia po ataku Knulla jak Upside Down. Nie uwierzycie, kim jest teraz Carnage

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Marvel zaprezentował kolejne odsłony wydarzenia King in Black. Przypomnijmy, że w finale pierwszego zeszytu zasadniczej serii Knull otoczył całą Ziemię powłoką złożoną z potężnego symbionta - tie-in S.W.O.R.D. #2 zabiera nas pod tą złowieszczą barierę, pokazując, jak teraz wyglądają miasta naszej planety z Nowym Jorkiem na czele. Nie dość więc, że na niebie aż roi się od smoków i symbiontów złoczyńcy, to jeszcze sama powłoka stopniowo pochłania kolejne budynki, blokując także dostęp do światła słonecznego.

Komentatorzy w sieci porównują tej krajobraz do pejzażu Upside Down ("Druga Strona") z serialu Stranger Things - całą kulę ziemską ogarnęła ciemność, a temperatura spadła znacznie poniżej zera. Co ciekawe, niektórzy z mutantów i członków organizacji S.W.O.R.D. znajdują się w chwili obecnej na krążącej na orbicie stacji kosmicznej, opracowując plan przebicia powłoki i teleportacji na Ziemię.

Jeszcze bardziej intrygujący jest inny z tie-inów, Gwenom vs. Carnage #1. Jego główną bohaterką stała się Gwen Stacy z Ziemi-65, znana też jako Spider-Woman, Spider-Gwen bądź Ghost-Spider. Przemierza ona nowojorskie ulice, napotykając na swojej drodze coraz to nowsze symbionty. W końcu trafia na Carnage'a. Nie jest to jednak ten sam ukochany syn Knulla, którego widzieliśmy do tej pory. Król w Czerni powiązał bowiem tego symbionta z ciałem... Mary Jane Watson. Jakby tego było mało, gdy Gwen prosi dawną przyjaciółkę, by ta czekała na pomoc, Mary Jane/Carnage odpowiada:

Mary Jane tu nie ma, mały pajączku. Jest tylko Knull.

Spójrzcie na plansze z obu komiksów:

Gwenom vs. Carnage #1 - plansze

Już 20 stycznia na amerykańskim rynku zadebiutuje kolejna odsłona zasadniczej serii, zeszyt King in Black #3.