Marvel - Thanos przyszedł Avengers na odsiecz! Kang otwiera portale; dzieją się cuda

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Marvel

Marvel początkowo planował, że seria Avengers: Mech Strike będzie w pierwszej kolejności historią skierowaną do najmłodszych czytelników. Rzecz w tym, że w opowieści tej dzieją się prawdziwe cuda: Mściciele walczą z biomechanoidalnymi potworami, przywdziewając potężne zbroje, Kang Zdobywca przy pomocy Rękawicy Anihilacji zabił Czarną Panterę, a teraz na placu boju zameldował się Thanos. I to przychodząc na odsiecz ziemskim bohaterom.

W zeszycie Mech Strike #3 Kang, po uprzednim opanowaniu góry Avengers, zdołał otworzyć portale prowadzące do przeróżnych okresów historycznych. To właśnie dlatego na naszej planecie zaroiło się od złowrogo nastawionych dinozaurów, rzymskich legionistów i marsjańskich trójnogów, wyglądających tak, jakby zostali żywcem wyjęci z Wojny światów. Gdy herosi znaleźli się w tragicznym położeniu, Spider-Man i Kapitan Marvel spostrzegli na niebie statek, który wypuścił salwę promieni, ratując tym samym bohaterów. Tak, to Szalony Tytan, pytający w dodatku, kim w ogóle jest Kang i gdzie może go odnaleźć, aby zabić wroga. Zobaczcie sami:

Avengers: Mech Strike #3 - plansze

Nie jest na razie jasne, na ile trwały okaże się sojusz Avengers i Thanosa. Z okładek kolejnej odsłony serii wynika jednak, że Iron Man również dla Szalonego Tytana przygotuje potężną zbroję, która zwielokrotni moc Rękawicy Nieskończoności.