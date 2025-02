Marvel ma genialny plan na Avengers i Thora po Secret Wars. To będzie inny poziom

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

MMW465/DeviantArt

Reklama

Choć premiera filmów Avengers: Doomsday i Secret Wars dopiero przed nami, fani MCU już teraz zastanawiają się nad tym, jaka przyszłość czeka Kinowe Uniwersum Marvela po drugiej z rzeczonych produkcji. Garść informacji w tej sprawie przedstawił dziś Alex Perez z portalu The Cosmic Circus, który twierdzi, że Dom Pomysłów może mieć naprawdę niesamowite plany związane z dalszymi losami Mścicieli, Thora czy Spider-Mana.

Scooper spekuluje, że Avengersi po Secret Wars skupią się przede wszystkich na kosmicznych zagrożeniach:

Na początek spróbują zatrzymać Falę Anihilacji, później do gry na dobre wejdą Celestianie... To będzie kosmos pełną gębą. Wszystko zacznie się w serialu Nova i od tego momentu ten segment MCU będzie znacznie szybciej rozwijany.

Wielkie zmiany czekają też samego Thora. Bóg burzy i piorunów ma pojawić się w obu kolejnych filmach o Avengers, jednak później być może uda się do... Walhalli - to prawdopodobna podstawa fabularna Thora 5. Co ciekawe, w wędrówce do zaświatów mają mu towarzyszyć Herkules, Ares i członkowie grupy Thor Corps.

Perez przyznaje również, że w chwili obecnej nie ma większego pojęcia, o czym będzie film Spider-Man 4; wszystkie wcześniejsze spekulacje miały okazać się nieprawdziwe. Scooper zachęca, by z dużą dozą ostrożności podchodzić do pogłosek o udziale Knulla i Venoma w produkcji. Twierdzi natomiast, że fabularnie "na pewno" będzie ona połączona z Doomsday i Secret Wars, podobnie jak Bez drogi do domu:

To wszystko zawsze było ze sobą powiązane. Gdyby spróbować jakoś zrzucić na kogoś winę za inwazję, z którą będzie musiała zmierzyć się Ziemia-616, to w 75% spada ona na Doktora Strange'a, a w 60% na to, co wydarzyło się w Bez drogi do domu.

Oto inne z rewelacji Pereza:

Marvel miał na dobre porzucić pomysł, by w role X-Menów wcielali się aktorzy z filmów studia Fox - obsada będzie nowa;

Nie jest wykluczone, że Marvel już teraz zaplanował kolejną trylogię o Spider-Manie i pojawianie się Toma Hollanda w 3 innych filmach MCU (Doomsday i Secret Wars mają być dwoma z nich);

Bracia Russo prawdopodobnie będą sprawować pieczę nad całą Sagą Mutantów;

W Strange Academy pojawią się Wong, America Chavez i Nico Minoru;

Prace nad samodzielnym filmem o Scarlet Witch rozwijają się bardzo powoli;

Ravonna Renslayer nadal przebywa w Pustce - i to "z kilkoma zabawnymi towarzyszami";

W kolejnych sezonach serialu Daredevil: Odrodzenie powrócą inne postacie z produkcji Netfliksa;

Kapitan Brytania jest coraz bliższy wejścia do MCU;

W tej chwili nie ma żadnych planów związanych z postacią Echo.

Marvel lubi cringe? 35 scen z filmów i seriali MCU, które mogą wywołać zażenowanie