Marvel - to, co zrobił Carnage, by kontrolować innego symbionta, jest absolutnie przerażające

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Marvel

Marvel wypuszcza na amerykańskim rynku kolejne odsłony wydarzenia Extreme Carnage. Przypomnijmy, że tytułowy symbiont odnalazł nowego gospodarza w osobie populistycznego polityka, senatora Crane'a, dążąc później do przejęcia kontroli nad kosmicznymi pasożytami z Life Foundation, wśród których znaleźli się Scream i Phage. To jednak próba opanowania innego z symbiontów, Lashera, zapadnie czytelnikom w pamięci na długo.

Zeszyt Extreme Carnage: Lasher #1 ujawnia, że Lasher od dłuższego czasu pokojowo współegzystował ze swoim gospodarzem, starszym mężczyzną zmagającym się z demencją, Williamem. W dodatku symbiont skutecznie opierał się wszelkim naciskom ze strony Carnage'a - to właśnie ten fakt zmusił złoczyńcę do skupienia się na samym starcu.

Senator Crane obiecał więc Williamowi przywrócenie wszystkich jego wspomnień i uzdrowienie z choroby; mężczyzna uwierzył w te zapewnienia i karetką został przetransportowany do Waszyngtonu. Lasher próbował odwieść swojego gospodarza od podróży, jednak William, niewyobrażalnie tęskniący za swoją rodziną, w ogóle nie chciał go słuchać. Co więcej, nowe wspomnienia, które zaczął zyskiwać, były sfałszowane przez Carnage'a.

Extreme Carnage: Lasher #1 - plansze

Ostatecznie William zmarł w drodze, a jego ciało zostało bezceremonialnie porzucone pod Pomnikiem Lincolna. Przynajmniej na razie Lasher zdołał się oprzeć działaniu Carnage'a - wiemy już jednak, że ten ostatni podejmie jeszcze jedną próbę przejęcia kontroli nad innym symbiontem.