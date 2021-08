Klasyczny strój Batmana wraca! Te barwy możecie kojarzyć z dzieciństwa

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

DC

Wczoraj w USA zadebiutował zeszyt Detective Comics #1041 - może on być nie lada gratką dla wszystkich fanów komiksów, którzy swoją przygodę z powieściami graficznymi rozpoczynali w latach 90. XX wieku. Jak się bowiem okazuje, to właśnie w tej historii Batman ponownie założył szaro-niebieski strój z charakterystycznym, żółtym okręgiem, umiejscowionym wokół symbolu nietoperza na klatce piersiowej. DC postanowiło do niego wrócić po ponad 2 dekadach.

W opowieści zmagający się ze skutkami Wojny Jokera Mroczny Rycerz chce przerwać spotkanie Pingwina i Rolanda Wortha, magnata z Gotham, który obwinia herosa o śmierć swojej córki. Gdy Zamaskowany Krzyżowiec przybywa na miejsce, Pingwin wita go wymownymi słowami:

Batman! Jak dobrze, że do nas dołączyłeś. I to w kolorze niebieskim!

Detective Comics #1041 - plansze

Szaro-niebiesko-żółty kostium bohatera zadebiutował w 1964 roku w zeszycie Detective Comics #327. Rożne jego wariacje widzieliśmy aż do późnych lat 90.; artyści zaczęli jednak od niego stopniowo odchodzić - po słynnej serii Knightfall, w której Bane złamał kręgosłup herosa, Batman stracił niebieskie spodenki, natomiast w trakcie równie znanej opowieści No Man's Land z 1999 roku strój herosa stał się mroczniejszy na poziomie wizualnym (żółtą obwódkę zastąpiła czarna).

Nie licząc scen retrospekcji, od początku XXI wieku kostium łączący szarą, niebieską i żółtą barwę pokazano jedynie w kilku historiach, wśród nich - z pewnymi modyfikacjami - w Batman Inc.