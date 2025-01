UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Informowaliśmy o plotce, według której Natalie Portman ma pojawić się jako Padmé Amidala w serialu Gwiezdne Wojny: Ahsoka. Dotychczas informowało o tym tylko jedno źródło, jednak nowe doniesienia sugerują, że coś jest na rzeczy, ponieważ aktorka już wcześniej nagrała scenę w roli Padmé!

Padmé w Obi-Wan Kenobi

Jak donosi Jeff Sneider, Natalie Portman powróciła do roli Padmé i nagrała przynajmniej jedną scenę na potrzeby serialu Obi-Wan Kenobi. Ostatecznie miała ona zostać usunięta. W serialu pojawiły się retrospekcje z czasów prequeli, w których widzieliśmy Obi-Wana i młodego Anakina, więc niewykluczone, że Amidala miała pojawić się właśnie w nich. Jeśli źródła Sneidera się nie mylą, w Lucasfilmie istnieje chęć, by postać powróciła do Gwiezdnych Wojen po latach.

Wcześniejsze plotki o Ahsoce dotyczyły rzekomego pojawienia się Obi-Wana Kenobiego. Początkowo pochodziły z jednego źródła, ale sytuacja się zmieniła. Teraz zawsze dobrze poinformowany Daniel Richtman potwierdził w swoich źródłach, że informacja o Padmé również jest prawdziwa. Możliwe więc, że wkrótce dowiemy się czegoś więcej o jej roli. Dave Filoni, twórca serialu Star Wars, raczej będzie robił wszystko, by utrzymać tajemnicę, więc pozostaje czekać na konkrety.

Prace na planie drugiego sezonu Star Wars: Ahsoka mają ruszyć wiosną 2025 roku. Data premiery nie jest jeszcze znana.