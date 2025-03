Hans Zimmer NIE zrobi muzyki dla MCU. Myśli o Gwiezdnych Wojnach, ale ma obrazoburczy warunek

fot. youtube.com/Vanity Fair

Hans Zimmer to legendarny, Oscarowy kompozytor, którego nie trzeba przedstawiać. W swojej karierze stworzył ścieżki dźwiękowe do kultowych filmów. Począwszy od Mrocznego Rycerza, przez Króla lwa, Diunę czy na Człowieku ze stali skończywszy. W jego dorobku brakuje jednak dwóch popularnych franczyz, a mianowicie Kinowego Uniwersum Marvela i Gwiezdnych Wojen. Czy to może ulec zmianie?

Hans Zimmer NIE zrobi muzyki dla MCU. Ale co z Gwiezdnymi Wojnami?

W rozmowie z Joshem Horowitzem Hans Zimmer przyznał, że Kevin Feige próbował go nakłonić do skomponowania muzyki dla filmów z MCU.

Tak [, kontaktowali się ze mną]. Zawsze robili to w niewłaściwym momencie. I szczerze powiedziawszy skupiam się teraz na innych rzeczach. Robiłem już muzykę dla Batmana, Supermana, Spider-Mana czy Wonder Woman. Czego ode mnie chcecie? Robienia muzyki dla mało znanych postaci? Wiem, że to, co powiedziałem było aroganckie z mojej strony, ale sam Kevin Feige mnie zapytał: "Hans, na co ty narzekasz?"

A co z Gwiezdnymi Wojnami? Tu problem jest bardziej złożony, a kompozytor nie podchodzi do tematu tak negatywnie. Jest jednak pewien warunek, który może się okazać niemożliwy do spełnienia.

Ludwig [Göransson, kompozytor m.in. The Mandalorian] robi bardzo ciekawe rzeczy z Gwiezdnymi Wojnami. Ale jak dużo ciekawych rzeczy można tam wrzucić zanim to przestanie być Gwiezdnymi Wojnami? Mógłbym zrobić muzykę do Gwiezdnych Wojen gdybym mógł ją wymyślić na nowo.

