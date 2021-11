Marvel zapowiada największą sagę Wolverine'a w historii. Świat X-Menów zmieni się na zawsze

Mr Garcin/Marvel

Marvel zamieścił w sieci nowe materiały promocyjne i przedstawił kolejne informacje na temat nadchodzących serii X Lives of Wolverine i X Deaths of Wolverine - oba rozpisane na 5 części i powiązane ze sobą fabularne cykle zdaniem scenarzysty Benjamina Percy'ego mają utworzyć razem "największą historię o Loganie, która kiedykolwiek została opowiedziana". Rozmach wydarzenia może przytłoczyć.

Wiemy już, że Rosomak w tej sadze będzie podróżował przez czas z misją zapobiegnięcia śmierci "kluczowej dla mutantów postaci". W trakcie swojej wędrówki protagonista raz jeszcze weźmie udział w największych bitwach z przeszłości i innych wydarzeniach, w których był bliski utraty życia. Na razie nie wiemy, jaka złowroga siła zacznie wpływać na działania Logana - z grafik wynika jednak, że ciało herosa ma pokrywać specjalna sieć powstała z najnowszych technologii, kojarząca się z wirusem Transmode, bronią używaną przez technorganiczne byty określane jako Technarchy.

Co więcej, Marvel poinformował oficjalnie, że zeszyt X Deaths of Wolverine #4 na zawsze zmieni świat X-Menów. Tajemnicza "siła dążąca do ostatecznego unicestwienia rasy mutantów" ma w tym komiksie przekroczyć granice Krakoi, co najprawdopodobniej doprowadzi do zapoczątkowania drugiej ery krakoańskiej (pierwsza rozpoczęła się w seriach House of X i Powers of X ze scenariuszem Jonathana Hickmana, których konstrukcja fabularna i struktura narracyjna stanowiły wzorzec dla Percy'ego).

Zobaczcie szereg nowych materiałów promocyjnych:

X Lives of Wolverine i X Deaths of Wolverine - materiały promocyjne

Wydarzenie obejmujące serie X Lives of Wolverine i X Deaths of Wolverine rozpocznie się na amerykańskim rynku w styczniu przyszłego roku.