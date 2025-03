W Dexter: Resurrection dojdzie do starcia TYCH postaci? Nowe zdjęcia z planu to sugerują

fot. Showtime Networks

Reklama

O powrocie Dextera wiadomo już od jakiegoś czasu. Obsada prezentuje się imponująco, a premiera jest zaplanowana prawdopodobnie na czerwiec 2025 roku. Chociaż o fabule nowego serialu nie wiadomo zbyt wiele, to nowe zdjęcia z planu, które pojawiły się w sieci sugerują kilka ciekawych wątków.

Zazie Beetz wróci jako Domino?

W Dexter: Resurrection dojdzie do starcia TYCH postaci?

W sieci pojawiło się kilka zdjęć z planu, które wedle spekulacji są z czwartego z dziesięciu zaplanowanych odcinków. Widać na nich Michaela C. Halla wcielającego się w Dextera, który znajduje się na Times Square w Nowym Jorku. Co ciekawe, na zdjęciach i nagraniu obecny jest również Jack Alcott, który wciela się w jego syna, a także David Zayas, czyli Angel Batista. Wszystko wskazuje na to, że Dexter będzie ukrywać się przed Batistą. Możliwe też, że ten drugi spróbuje wykorzystać syna Morgana w celu wytropienia go i sprowokowania do wyjścia z ukrycia, ponieważ nagrania i zdjęcia wskazują, że akcja dzieje się niedaleko siebie.

ROZWIŃ ▼

ROZWIŃ ▼

Dexter: Resurrection – co wiadomo?

Michael C. Hall powróci w roli Dextera Morgana, który przeżył wydarzenia z serialu Dexter: New Blood. Do swoich ról wrócą także David Zayas, Jack Alcott oraz James Remar. Showrunnerem i producentem wykonawczym produkcji jest Clyde Phillips. Na razie nie znamy jeszcze szczegółów fabuły. Sugerowano, że może być to historia na kilka sezonów. Produkcja ruszyła w styczniu w Nowym Jorku.

Dexter: Resurrection zadebiutuje prawdopodobnie w czerwcu 2025 roku i będzie składał się z 10 odcinków. W Polsce serial pojawi się na SkyShowtime, jak wszystkie inne produkcje z tego uniwersum.

Dexter - ranking najbardziej przerażających złoczyńców