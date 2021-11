Zupełnie nowy, przerażający Robin w uniwersum DC. Twierdzi, że ten tytuł nosił pierwszy

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

DC

Na amerykańskim rynku zadebiutował pierwszy zeszyt wyczekiwanej serii Robins, o której powstaniu zadecydowali sami czytelnicy w ramach przeprowadzonego kilka miesięcy temu głosowania. W komiksie tym do uniwersum DC został wprowadzony zupełnie nowy Robin, tajemnicza postać wywołująca niepokój samą swoją prezencją. Na razie nie znamy prawdziwej tożsamości antagonisty.

Intrygujące jest to, że złoczyńca zna z kolei tożsamość 5 innych Robinów, których również możemy zobaczyć w tej opowieści. Jakby tego było mało, twierdzi on, że tytuł Cudownego Chłopca nosił jako pierwszy - jeszcze zanim przypadł on w udziale Dickowi Graysonowi. Teraz przyjdzie mu zmierzyć się z jego rzekomymi następcami w roli pomocnika Batmana.

Zobaczcie plansze ze wspomnianego zeszytu:

Robins #1 - plansze

Amerykańskie portale popkulturowe spekulują, czy wprowadzenie postaci podającej się za pierwszego Robina na zawsze zmieni genezę relacji Cudownego Chłopca i Batmana. Z drugiej strony nie możemy póki co wykluczyć, że antagonista jest oszustem bądź wywodzi się on z alternatywnego świata.