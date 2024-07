Marvel Comics przed laty odrzuciło The Change. Whoopi Goldberg o swoim projekcie

The Change to obecnie jeden z wydawanych przez Dark Horse komiksów, który opowiada o losach podstarzałej superbohaterki. Twórczyni komiksu, Whoopi Goldberg przedstawiła pomysł na swoje dzieło Marvel Comics dekady temu. Komiksowy gigant odrzucił jednak jej propozycję.

Tak to wspomina:

Napisałam The Change jakieś 20 lat temu. Poszłam z tym pomysłem do Marvela. Mówili: "Jest piękne, cudowne, wspaniałe. Kochamy to." Potem we wszystko włączyli się dorośli, a w kontrakcie było napisane: "Nie dajemy gwarancji, że będzie czarnoskóra. Nie dajemy gwarancji, że ją zagrasz lub dostaniesz jakiekolwiek profity z merchandisingu."

To, co zrozumiałam teraz, to że są tysiące kobiet podobnych do mnie, które kochają komiksy, ale nie ma tam nic dla nich. Nie ma czegoś, co powiedziałoby: "Widzę cię. Tu jest odrobina magii, która mogłaby ci się przydarzyć." Nie ma czegoś takiego. To mój mały wkład dla ludzi, którzy kochają komiksy i mówią, że jest wiele sposobów na ich doświadczanie.