Nowe logo Marvel Comics. Co oznacza ta zmiana?

Fot. Marvel

Reklama

Marvel Comics zaprezentowało swoje nowe logo i konto w mediach społecznościowych, na którym od tej pory mają pojawiać się wszystkie najważniejsze informacje, związane z komiksami spod ich szyldu. Mowa o takich rzeczach jak wszelkie aktualizacje, nowe okładki i tytuły, zakulisowe rozmowy ze scenarzystami i rysownikami, a także rekomendacje, które pozwolą na swobodniejsze poruszanie się fanom po rozbudowanym uniwersum.

https://x.com/MarvelComicsHQ/status/1802361460787482855 ROZWIŃ ▼

Chociaż MCU osiągnęło ogromny sukces i sprowadza przed ekrany kin masę widzów, to nie zawsze przekłada się to na sprzedaż komiksów. Do tej pory wszystkie informacje związane z uniwersum - od filmów przez merch właśnie po papierowe wydania - były zwykle publikowane na koncie @Marvel. Wprowadzona zmiana, od teraz wszystko związane z komiksami będzie można znaleźć w @MarvelComicsHQ, może być dobrym krokiem, by zachęcić odbiorców do sięgnięcia właśnie po zeszyty. Ułatwi to też także śledzenie premier.

Warto pamiętać, że po drugiej stronie superbohaterskiego świata James Gunn zdołał przekonać fanów, by przeczytali komiksy, które zainspirowały nowe DCU. Do tego stopnia, że niektóre papierowe wydania zostały wyprzedane i trzeba było dodrukować nowe egzemplarze. To pokazuje, że dobry marketing może być kluczem do sukcesu.