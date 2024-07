Marvel i Disney to rzeczywiście firmy PG-13. Feige musiał wyjaśnić pracownikom krępującą kwestię

fot. Marvel Studios

Kevin Feige w rozmowie z Variety o Deadpool & Wolverine przyznał otwarcie: nie było ograniczeń i byli otwarci na wszystko. Odniósł się do pytania o scenę ze zwiastuna, w której Deadpool mówi, że Feige zakazał brania kokainy i szef Marvela przyznaje, że żadnej takiej zasady nie wprowadzał.

Deadpool & Wolverine - wulgarne żarty

Wspomina, że w zwiastunie dla dorosłych padają różne wulgarne żarty, między innymi nawiązujące do peggingu, czyli aktu seksualnego, który widzieliśmy w pierwszym Deadpoolu, bo Vanessa robiła to Wade'owi. Feige musiał tłumaczyć pracownikom Marvela i Disneya, co to jest.

- Jest kwestia w zwiastunie dla dorosłych - na litość boską nie pisz o tym w artykule! - o peggingu. Wiem, co to pegging - był w pierwszym Deadpoolu. Są ludzie, z którymi pracuje, bez tej wiedzy. Musiałem im to tłumaczyć.

Przyznał, że dużo rozmawiali o tym, jak to ludzie boją się, że wszystko zostanie "zdisneyowane", czyli ugrzecznione. Nic takiego nie planowali zrobić, ale podczas pracy ważne było, by gagi były dopracowane.

Deadpool & Wolverine

A tak mówi o genezie z gagiem o tym, że jako szef zabrania kokainy.

- Mówiłem, że są rzeczy, które można rozwinąć. Gdy opowiadasz po raz 28. jakiś żart, przestaje on śmieszyć. Może jestem troszkę pruderyjny w kwestii narkotyków, ale mówię w pewnym momencie o tej scenie: Ryan, to nie takie zabawne. On wówczas wszystko notował, by to potem przerobić w świetne gagi. I dodał to do scenariusza.

Deadpool & Wolverine - premiera 26 lipca w kinach.