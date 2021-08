Marvel spoileruje mordercę Doktora Strange'a!? Nowy Spider-Man z wielką rolą w uniwersum

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Marvel

Marvel podgrzewa atmosferę wokół nadchodzącego wielkimi krokami wydarzenia Śmierć Doktora Strange'a. Choć pierwszy numer głównej serii ukaże się w USA dopiero 22 września, nie jest wykluczone, iż Dom Pomysłów już teraz zaspoilerował, kto będzie mordercą Najwyższego Maga.

Do sieci trafiła bowiem alternatywna okładka zeszytu The Death of Doctor Strange #2, na której widzimy uśmiechniętego Barona Mordo, siedzącego tuż obok zwłok herosa - w głowę tego ostatniego wbite są należące do Mordo sztylety wykonane z energii eterycznej. Kontekst sytuacji nie jest do końca jasny; Marvel mógł więc wyjawić faktycznego oprawcę bohatera lub po prostu przedstawić jedną z interpretacji jego śmierci, podobnie jak miało to miejsce w historii Daredevil: End of Days.

Poznaliśmy również nowe informacje na temat dwóch tie-inów eventu. W komiksie The Death of Doctor Strange: Spider-Man #1 walkę z istotami wykorzystującymi zdolności magiczne podejmie klon Petera Parkera i jednocześnie nowy Pajączek, Ben Reilly. Ma on odegrać wielką rolę w uniwersum po śmierci Najwyższego Maga - najprawdopodobniej, z nieznanych póki co powodów, Strange uczyni go obrońcą Ziemi przed magicznymi zagrożeniami.

Z kolei w The Death of Doctor Strange: White Fox #1 tytułowa bohaterka, członkini koreańskiej drużyny herosów Tiger Division, zostanie oskarżona o zabicie herosa. Przypomnijmy, że White Fox to w rzeczywistości Ami Han, hybryda człowieka i znanego z baśni i legend Korei stworzenia o nazwie Kumiho. Komiks pełniej zapozna czytelników z genezą protagonistki.

Oto grafiki promujące wydarzenie:

The Death of Doctor Strange #2 - okładka alternatywna