Marvel postanowił uśmiercić znanego przeciwnika Spider-Mana

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

fot. Marvel

Komiks Marvela, Devil's Reign: Villains For Hire #2, przedstawia szokujący zwrot akcji, w którym znany wróg Spider-Mana, Electro, ginie w silnym wybuchu elektryczności. W numerze nowo powstała drużyna Thunderbolts powołana przez burmistrza Nowego Jorku, Wilsona Fiska, musi powstrzymać zamieszki w czasie jego przemówienia. Nieznany napastnik zmienił bowiem uczestników wydarzenia w bezmyślne zombie, które grożą atakiem na Fiska.

W czasie walki jedną z zainfekowanych osób przez napastnika zostaje Electro, która uwalnia wszystkie swoje moce i ginie w trakcie tego procesu. Komiks kończy się ujęciem drużyny Thunderbolts stojącej nad ciałem antagonistki.

Devils's Reign: Villains For Hire #2

Electro występująca w Devil's Reign: Villains For Hire to Francine Frye, druga postać, która nosi kultowy zielono-żółty kostium z maską błyskawicy. Debiutując w 2014 roku w Amazing Spider-Man #2, Francine była wspólniczką i od czasu do czasu kochanką oryginalnego Electro, Maxa Dillona, ​​chociaż zmarła po ciężkim porażeniu spowodowanym przez złoczyńcę. W końcu została wskrzeszona i wchłonęła moce Maxa, smażąc go w tym procesie.

