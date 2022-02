Marvel - takiego Tony'ego Starka jeszcze nie widzieliście. Działo w dłoni; człowiek czy android?

Sara Pichelli/Marvel

Marvel już pod koniec zeszłego roku zapowiedział, że Kapitan Carter, postać wprowadzona do multiwersum Domu Pomysłów w animacji What If... ?, doczeka się pierwszej, samodzielnej serii komiksowej. W alternatywnym świecie, w którym to Peggy Carter zamiast Steve'a Rogersa otrzymała serum superżołnierza, protagonistka będzie musiała odnaleźć się w nowej rzeczywistości, zmierzyć ze "starym wrogiem" i redefiniować wyznawane przez siebie ideały. Jak się okazuje, pomoże jej w tym (lub przeszkodzi) zupełnie nowy Tony Stark.

Obecność tej ostatniej postaci w nadchodzącym cyklu potwierdza właśnie ujawniona okładka 3. zeszytu serii, przedstawiająca tytułową bohaterkę i inną wersję Iron Mana jadących razem na motorze. W tej chwili nie wiemy absolutnie nic o tym, kim jest nowy Stark - zwróćmy jednak uwagę, że mechaniczne działo wychodzi wprost z jego otwierającej się dłoni, co wielu komentatorów w sieci bierze za sugestię, iż postać ta może być nie człowiekiem, a androidem.

Oficjalny opis fabuły komiksu stawia z kolei pytanie, czy Tony Stark chce naprawdę pomóc Peggy Carter, czy też stanie się kolejną komplikacją w jej życiu.

Oto rzeczona okładka (w galerii znajdziecie również inne materiały promocyjne):

Captain Carter #3 - okładka

Pierwszy zeszyt serii Captain Carter zadebiutuje w USA 9 marca. Premierę 3. części cyklu ze Starkiem na okładce ustalono na 18 maja.

