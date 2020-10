Marvel gotuje się na Knulla. Thor staje z nim do bitwy, zastępy Walkirii nadciągają

Marvel

Jak już pewnie zauważyliście, Marvel w niesłychanym tempie prowadzi kampanię promocyjną rozpoczynającego się w grudniu wydarzenia King in Black, w ramach którego ziemscy herosi staną do wielkiej bitwy z przybywającym na naszą planetę na czele armii setek tysięcy smoków złoczyńcą Knullem. Niedawno informowaliśmy Was, że obroną uniwersum przed potężnym bogiem symbiontów będzie dowodził sam Venom. Teraz przyszła pora na kolejne informacje.

Dom Pomysłów zaprezentował bowiem w sieci okładki styczniowych zeszytów i tie-inów, które wejdą w skład całego eventu. Wynika z nich, że w starcie z antagonistą będą zaangażowani również Deadpool, Walkirie, Gwenom, Black Knight, Thunderbolts, Daredevil, Strażnicy Galaktyki i drużyna Savage Avengers. Z kolei na grafice promującej 3. odsłonę zasadniczej serii Thor z Mjolnirem w dłoni bierze się za łby z samym Knullem.

Tak prezentują się wspomniane okładki:

King in Black - okładki styczniowych zeszytów

Pierwszy zeszyt zasadniczej serii King in Black ukaże się w Stanach Zjednoczonych 2 grudnia.