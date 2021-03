Marvel, wersja najbrutalniejsza. Hulk pobity tak mocno, że skóra oddzieliła się od kości

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Alex Ross/Marvel

Dla wielu fanów Marvela seria Immortal Hulk, której autorami są scenarzysta Al Ewing i rysownik Joe Bennett, jest pod względem jakości najlepszą, jaka ukazuje się obecnie na amerykańskim rynku. Powodem takiego obrotu spraw stają się nie tylko liczne wyróżnienia dla twórców, ale i unikalny sposób prowadzenia przez nich narracji - z kart kolejnych komiksów wyłania się bowiem nietypowy obraz Zielonego Goliata, który zmaga się tak z licznymi przeciwnikami, jak i samym sobą. Teraz w cyklu dojdzie do prawdopodobnie najbrutalniejszej walki z jego udziałem.

Przypomnijmy, że na obecnym etapie opowieści kontrolę nad osobowością (czy raczej osobowościami) Bruce'a Bannera przejął będący jego alter ego Joe Fixit. Już pod koniec ostatniej odsłony serii spostrzegł on grupkę młodych fanów Hulka, którzy byli nękani przez policję. Fixit postanowił pomóc nastolatkom, uwalniając Zielonego Goliata. Sytuacja skomplikowała się jednak, gdy na miejsce przybyła potężna grupa złoczyńców znana jako U-Foes (w jej skład wchodzą Ironclad, Vapor, Vector i X-Ray).

Z materiałów promujących 44. zeszyt serii wynika, że pomiędzy antagonistami a Hulkiem dojdzie do okrutnego starcia. Najpierw więc Ironclad zmierzy się z przeciwnikiem w ramach walki jeden na jeden, zadając mu kilka potężnych ciosów. Później do płuc Zielonego Goliata przeniknie Vapor, w mgnieniu oka osłabiając jego ciało, a pomoże jej X-Ray, bombardując protagonistę śmiercionośnymi wiązkami promieniowania. Na sam koniec do akcji wkroczy lider U-Foes, Vector, który wystrzeli w kierunku Hulka potężny promień, doprowadzając do oddzielenia jego skóry od kości.

Spójrzcie sami:

Immortal Hulk #44 - plansze

Wiele wskazuje jednak na to, że Zielony Goliat koniec końców poradzi sobie z U-Foes - w tej serii jest on bowiem nieśmiertelny.

Immortal Hulk #44 wejdzie na amerykański rynek już jutro, 10 marca.