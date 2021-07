Marvel - wielcy wrogowie Hulka wrócili! Bez nich Iron Man nie stworzyłby Hulkbustera

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Marvel

Seria Gamma Flight ze scenariuszem Ala Ewinga w póki co znakomity sposób poszerza mitologię Hulka. Co prawda Zielony Goliat nie pojawia się w opowieści, jednak w skład tytułowej drużyny bohaterów wchodzą postacie wykorzystujące promieniowanie gamma, a w pierwszej odsłonie serii do uniwersum Marvela powrócił syn Hulka, Skaar. Na tym jednym nie koniec niespodzianek.

Gamma Flight #2 zdradza bowiem, że po długiej nieobecności w świecie Domu Pomysłów ponownie pojawili się odwieczni przeciwnicy Zielonego Goliata, grupa znana jako Hulkbusters. W powieściach graficznych debiutowali oni w 1972 roku jako specjalny oddział taktyczny dowodzony przez generała Rossa, w którym znalazła się elita amerykańskich żołnierzy - wśród nich rywal Bruce'a Bannera, Glenn Talbot. Z czasem twórcy przedstawiali drużynę inaczej, a jej członkowie koniec końców otrzymali potężne zbroje do walki z Hulkiem.

To właśnie wygląd i działanie tych ostatnich zainspirowały Iron Mana do stworzenia własnego Hulkbustera - jego rozmiar i kształt jest dokładnie taki sam jak w przypadku Hulkbusters.

Po swoim powrocie Hulkbusters przerwali walkę pomiędzy Gamma Flight a Skaarem, dając tytułowej grupie czas na ucieczkę. Z kolei potężny syn Hulka rozerwał zbroję jednego z wrogów na strzępy - wiele wskazuje jednak na to, że drużyna powróci w kolejnych odsłonach opowieści.