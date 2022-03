Marvel - epicki zwiastun walki Hulka i Thora. Jak w Ragnaroku; szykujcie się na grzmoty!

Marvel

Marvel zamieścił w sieci zwiastun komiksowego wydarzenia Banner of War, w którym dojdzie do monumentalnej bitwy Hulka i Thora. Zdaniem niektórych komentatorów materiał na poziomie atmosfery może przywoływać pamiętne sceny z filmu Thor: Ragnarok, w której to produkcji obaj herosi zmierzyli się ze sobą także na gladiatorskiej arenie.

Przypomnijmy, że Banner of War będzie eventem rozpisanym na 5 części. Wprowadzeniem do niego ma być zeszyt Hulk vs. Thor: Banner of War Alpha #1 (premiera w USA - 27 kwietnia), natomiast kolejnymi częściami są zeszyty Thor #25, Hulk #7, Thor #26 i Hulk #8. Artystyczną pieczę nad projektem sprawuje Donny Cates.

Zobaczcie trailer:

Tak z kolei prezentują się graficzne materiały promujące wydarzenie:

Banner of War - materiały promocyjne

Zgodnie z oficjalnym opisem fabuły eventu...

Hulk i Thor ostatnimi czasy przeszli w życiu fundamentalne zmiany, ale jedna rzecz jest stała - ich gwałtowna rywalizacja. Kiedy tajemnicze okoliczności sprawią, że obaj raz jeszcze wejdą ze sobą w konflikt, czy bóg burzy będzie w stanie pokonać Bruce'a Bannera, który potrafi już kontrolować swój gniew?

