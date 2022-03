Ryba z Brazylii dostała nazwę wolverine. Awanturuje się nawet bardziej niż Logan

Marvel

W przygotowanym przez organizację Shoal raporcie na temat nowych gatunków zwierząt morskich znalazły się nazwy 212 ryb słodkowodnych. Jedną z nich jest podgatunek brazylijskiego suma występującego w rzece Xingo, który dostał wymowną nazwę Hopliancistrus wolverine na cześć komiksowego Logana. W takim obrocie spraw nie ma żadnego przypadku - ryba ta ukrywa pod swoimi skrzelami 3 masywne kolce, którymi zadaje poważne obrażenia zbliżającym się do niej przeciwnikom.

Co ciekawe, sum ten został odkryty już w 1989 roku, jednak naukowcy spędzili ponad 3 dekady na obserwowaniu zachowań zwierzęcia. To właśnie badania anatomiczne przyczyniły się do rozróżnienia podgatunku Hopliancistrus tricornis na 5 osobnych rodzajów, z których ten najagresywniejszy otrzymał nazwę wolverine. Spotkanie z nim było dla badaczy prawdziwą mordęgą: ryba raz po raz przebijała swoimi kolcami ludzkie palce, doprowadzając do natychmiastowego krwawienia. Okoliczni rybacy zaczęli ją nawet określać mianem... Buffalo Billa.

Shoal tak komentuje nazwę suma:

Imię Wolverine przywołuje na myśl także agresję, siłę fizyczną i szpony tudzież kolce, które wykorzystywane są do zadawania ran wszystkim atakującym. Ten sum zasłużył na swoją charakterystyczną nazwę trzema grubymi, zaokrąglonymi kolcami, ukrytymi pod skrzelami, które działają jak swoisty mechanizm obronny.

Tak prezentuje się Hopliancistrus wolverine:

fot. Juan Marcos Mirande/Fundacion Miguel Lillo

W królestwie zwierząt w ostatnich latach pojawia się coraz więcej gatunków, które swoją nazwę zawdzięczają postaciom czy lokacjom z komiksów. Przykładami mogą być choćby australijska mucha Deadpoola czy Cirrhilabrus wakanda, ryba żyjąca u wybrzeży Zanzibaru.

Jesteśmy na Google News - Obserwuj to, co istotne w popkulturze.